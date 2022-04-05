В оккупированном Токмаке врачей заставляют подписывать контракты с Минздравом РФ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации в оккупированной части Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Фейсбуке. В сообщении отмечается: "На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, производится задержание местных жителей. В городе Токмак медицинский персонал местных заведений здравоохранения принуждают подписывать так называемые "контракты" с министерством здравоохранения российской федерации".

В городе Токмак Запорожской области российские военные на этой неделе планировали проведение так называемого референдума, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух 3 апреля обратился к жителям Токмака, подчеркнув, что так называемый «референдум», который российские военные хотят провести в оккупированном городе, является незаконным.

Глава Запорожского областного совета Елена Жук в комментарии для «Новостей Приазовья» подтвердила, что информация об организации так называемых «референдумов» время от времени поступает из разных городов, в том числе и из Токмака.

«Действительно, такая информация периодически появляется. Как можно реагировать на информацию о референдуме, если референдум – это волеизъявление по инициативе украинского народа, к которому оккупационный режим не имеет никакого отношения вообще», – сказала Жук.

Представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев сообщил редакции, что получать информацию с временно оккупированной территории, которой теперь является Токмак, сейчас трудно, но запорожские власти готовы к появлению от оккупантов информации о проведении «референдумов», даже если они не состоялись.

«В настоящее время Токмак – это временно оккупированная территория Запорожской области и Украины, поэтому мы не можем говорить о быстром и объективном получении информации. Из открытых источников и сообщений от токмачан мы не видим информации о том, что произошел псевдореферендум и мы не можем говорить об этом. Мы также понимаем, что, несмотря на то, была попытка проведения референдума, или нет – российские оккупанты будут делать все возможное, чтобы сказать, что он «состоялся и что Токмак поддерживает Россию». Мы готовы к тому, что такая информация может появиться и что эта информация будет абсолютно фейковой. И еще раз подчеркиваю, что любые псевдореферендумы в Украине незаконны и мы никогда не поддержим их результаты», – отметил он.

«Охота» на активистов и журналистов

Журналист и активист из Токмака Виталий Голод считает, что даже в случае проведения так называемого референдума в городе он не повлияет на ситуацию во всем регионе.

«Глупо проводить референдум только в городе Токмак, а не проводить его при этом в Бердянске, Приморске и Мелитополе, потому что там об этом ничего неизвестно. Как бы «Вольная республика Токмак», – считает Голод.

Сообщение о проведении в городе референдума он назвал «пропагандистским мультфильмом», который «просто расшатывает народ».

Также журналист рассказал, что в Токмаке российские военные продолжают похищать и склонять к сотрудничеству местных жителей.

«Я уехал через два дня, как начались поиски так называемых активистов. Я не назову себя великим активистом, но мы организовывали митинги ежедневно примерно дней 20 в Токмаччине, проукраинские митинги. Активистов начали похищать с 21 марта. Похищают всех подряд и даже непонятно, по какому сценарию. Я только могу склеить вот что – представителей органов власти, депутатов для возможной коллаборации, блоггеров, журналистов – возможно, для сотрудничества в информационном поле, сайт городского совета уже работает на пророссийские новости. Но я знаю, что работавшие там раньше не стали сотрудничать», – рассказал Голод.

По его данным, оккупанты захватили также работников связи и требуют от них снизить до минимума скорость интернета.

«Прямо скажем – это скот, пришли звери, а что они могут сделать – это что угодно», – отметил журналист.