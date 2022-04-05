Зеленский в Совбезе ООН: Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез?

Ключевая задача ООН – обеспечение и поддержание мира. Сейчас устав ООН нарушается из первой статьи. Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил во время выступления в Совбезе ООН.

Сегодня, 5 апреля, президент Владимир Зеленский видеосвязью из Киева выступил на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций. На этом заседании рассмотрят обвинения Украины в массовых убийствах российскими оккупантами мирных жителей в пригороде Киева Бучи – одном из эпизодов геноцида украинского народа, который проводит РФ.

"Россия разрушает внутреннее единство государств, разрушает государственные границы, проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия", – добавил Зеленский.

Он подробно остановился на зверствах российских войск в Буче и других населенных пунктах Киевской области.

"Итак, где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез? Ее нет, хотя и есть Совбез, Где тот мир, ради которого создавался ООН? Очевидно, что это ключевой институт, который должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру. просто не может эффективно работать. Мир увидел, что российские военные сделали в Буче", - сказал Зеленский.

"Миру еще предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах нашей страны. География может быть разной, но жестокость одинакова, преступления одинаковы и ответственность должна быть неизбежной", - добавил глава государства.

«[Россия] превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Она подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру. Если это продолжится, финалом будет то, что каждая страна сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить себе безопасность, а не международное право и международные учреждения. ООН можно будет просто закрыть», – заявил президент Украины.

Напомним, что ранее Россия отвергла эти обвинения Киева, назвав их «преступными провокациями» и пообещав предоставить Совету безопасности «эмпирические доказательства» того, что его военные не причастны к преступлениям.