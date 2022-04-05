Днепр криминальный - как полиция борется с диверсантами и мародерами

Вчера 4 апреля в Днепре неравнодушные граждане сообщили в полицию, что неизвестный мужчина ходит фотографирует улицу Конисского.

Патрульные оперативно прибыли на место и обнаружили мужчину. При виде полицейских «фотограф» заметно занервничал. Во время проверки у 32-летнего, жителя Днепра, обнаружили два мобильных телефона, в которых были сообщения о том, что он поддерживает деятельность страны-агрессора, посланная на российские номера информация об обстрелах города, фотографии инфраструктуры Днепра, расписание грузовых поездов. Мужчину сразу доставили в отделение полиции.

Еще одного поклонника "русского мира" полицейские обнаружили вчера на улице Горяной.

Инспекторы обратили внимание на подозрительное поведение 55-летнего мужчины. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружены в мобильном телефоне антиукраинские лозунги в мессенджерах. Во время общения с патрульными мужчина не отрицал факт поддержания "спецоперации". Информацию об обоих гражданах передали в СБУ.

Также спецназ СБУ достаточно жестко задержал банду, которая нападала на подразделения теробороны, грабила граждан и терроризировала предпринимателей. Информацию подтвердил также мэр Днепра Борис Филатов.

В большом интервью украинским журналистом Филатов озвучил следующие тезисы: