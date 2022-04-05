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Политика / Война / Власть и право / Криминал

Днепр криминальный - как полиция борется с диверсантами и мародерами

17:26, 05 апр 2022
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Вчера 4 апреля в Днепре неравнодушные граждане сообщили в полицию, что неизвестный мужчина ходит фотографирует улицу Конисского. 

Патрульные оперативно прибыли на место и обнаружили мужчину. При виде полицейских «фотограф» заметно занервничал. Во время проверки у 32-летнего, жителя Днепра, обнаружили два мобильных телефона, в которых были сообщения о том, что он поддерживает деятельность страны-агрессора, посланная на российские номера информация об обстрелах города, фотографии инфраструктуры Днепра, расписание грузовых поездов. Мужчину сразу доставили в отделение полиции.

Еще одного поклонника "русского мира" полицейские обнаружили вчера на улице Горяной. 

Инспекторы обратили внимание на подозрительное поведение 55-летнего мужчины.  Во время поверхностной проверки патрульные обнаружены в мобильном телефоне антиукраинские лозунги в мессенджерах.  Во время общения с патрульными мужчина не отрицал факт поддержания "спецоперации".  Информацию об обоих гражданах передали в СБУ.

Также спецназ СБУ достаточно жестко задержал банду, которая нападала на подразделения теробороны, грабила граждан и терроризировала предпринимателей. Информацию подтвердил также мэр Днепра Борис Филатов. 

В большом интервью украинским журналистом Филатов озвучил следующие тезисы:

  • Днепр из-за географического расположения сейчас – между тремя фронтами: юг Приазовья, харьковское направление и Донбасс.
  • Подвиг Харькова, Мариуполя, Киева, Чернигова позволил городу подготовиться к обороне.
  • Раньше были сложные отношения с президентом, но их удалось наладить еще до войны – и с Офисом президента, и с самим Зеленским.
  • В Днепре создали добровольческое формирование при мэрии «Стражи Днепра». Это опыт.
  • "С точки зрения помощи организации обороны города и области я Игоря Коломойского не вижу".
  • Из Днепра эвакуировались 200 тысяч человек.
  • «Весь мир спокойно смотрел на то, что 20 лет в России создавался новый рейх и рос новый фюрер».
  • "Я думаю, это будет долгая война".

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