"Поддержать"
Тренды:
Новости
Государства, высылающие дипломатов РФ из-за резни в Буче
Сотрудники Запорожской АЭС отказались общаться с роспропагандистами
Мэра Рубежного подозревают в коллаборационизме
В оккупированном Токмаке врачей заставляют подписывать контракты с Минздравом РФ
Зеленский в Совбезе ООН: Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез?
ВС РФ атаковали железную дорогу в Краматорске: эвакуация под вопросом
Ксения Костюченко: Такие разные лица войны. Черновцы. Эвакуация
В новом пакете санкций ЕС против России снова нет эмбарго на энергоносители
Днепр криминальный - как полиция борется с диверсантами и мародерами
Около 80% украинских беженцев планируют вернуться в Украину после окончания войны
Как готовили эвакуацию Мариуполя и почему не удалось вывезти людей
Евгений Дикий: Мир после Бучи – зверства России нельзя прощать
В Новой Каховке похитили главного редактора, освещавшего разгон мирных акций
Россия готовится захватить Харьков
Войска русского агрессора отошли от Чернигова и уходят из области
Все новости
Война / Общество

Около 80% украинских беженцев планируют вернуться в Украину после окончания войны

16:03, 05 апр 2022
63
Версия для печати

79% беженцев планируют вернуться в Украину после окончания войны, - так свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, который проводился на пунктах пропуска через границу Украины в Закарпатской области (пункты пропуска Ужгород, Малый Березный и Чоп (Тиса).

По данным ООН, на 3 апреля количество украинских беженцев в Европе превысило 4,2 млн. человек.

89% опрошенных верят в то, что Украина победит в этой войне, только 1% дают отрицательный ответ (10% затрудняются с ответом). 79% опрошенных планируют вернуться в Украину после окончания войны, 10% - не планируют, 11% - затрудняются ответить.

Понятно, что большинство беженцев — женщины (83%), соответственно, мужчины составляют 17% среди опрошенных.

Оценивая собственное психологическое состояние на 24 февраля (начало войны) по шкале от 0 до 10, где 0 означает «максимальный уровень покоя, уверенности», а 10 соответствует максимальному уровню паники, страху, неуверенности, респонденты его оценили в среднем 6,7 балла ( 52% оценили баллами от 8 до 10, соответствующими высокому уровню паники, страху, неуверенности).

Оценивая собственное психологическое состояние на время опроса, респонденты его оценили в среднем в 5,7 балла. При этом доля оценивших его баллами от 8 до 10 уменьшилась по сравнению с началом войны с 52% до 22%.

63% беженцев оказались русскоязычными и только 31% из них ответили, что язык общения для них является украинским. Однако родным украинский язык оказался для 65% опрошенных, а русский только для 22% респондентов.

Наиболее представленными среди опрошенных социальными группами являются высококвалифицированные специалисты (26%), предприниматели (20%) и квалифицированные рабочие (17%).

Среди беженцев больше тех, кто покинул территорию Востока и Юга страны (51,5%), при этом с Харьковщины — 19%. 45% беженцев – жители центральных областей (в том числе 31% – жители Киева и Киевской области), и только 4% – жители западных областей.

Опрашивали граждан Украины в возрасте от 16 лет, которые пересекали границу Украины в связи с военными действиями. С 15 марта по 1 апреля 2022 года был опрошен 101 респондент, пересекавший государственную границу пешком или автомобильным транспортом.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще