Около 80% украинских беженцев планируют вернуться в Украину после окончания войны

79% беженцев планируют вернуться в Украину после окончания войны, - так свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, который проводился на пунктах пропуска через границу Украины в Закарпатской области (пункты пропуска Ужгород, Малый Березный и Чоп (Тиса).

По данным ООН, на 3 апреля количество украинских беженцев в Европе превысило 4,2 млн. человек.

89% опрошенных верят в то, что Украина победит в этой войне, только 1% дают отрицательный ответ (10% затрудняются с ответом). 79% опрошенных планируют вернуться в Украину после окончания войны, 10% - не планируют, 11% - затрудняются ответить.

Понятно, что большинство беженцев — женщины (83%), соответственно, мужчины составляют 17% среди опрошенных.

Оценивая собственное психологическое состояние на 24 февраля (начало войны) по шкале от 0 до 10, где 0 означает «максимальный уровень покоя, уверенности», а 10 соответствует максимальному уровню паники, страху, неуверенности, респонденты его оценили в среднем 6,7 балла ( 52% оценили баллами от 8 до 10, соответствующими высокому уровню паники, страху, неуверенности).

Оценивая собственное психологическое состояние на время опроса, респонденты его оценили в среднем в 5,7 балла. При этом доля оценивших его баллами от 8 до 10 уменьшилась по сравнению с началом войны с 52% до 22%.

63% беженцев оказались русскоязычными и только 31% из них ответили, что язык общения для них является украинским. Однако родным украинский язык оказался для 65% опрошенных, а русский только для 22% респондентов.

Наиболее представленными среди опрошенных социальными группами являются высококвалифицированные специалисты (26%), предприниматели (20%) и квалифицированные рабочие (17%).

Среди беженцев больше тех, кто покинул территорию Востока и Юга страны (51,5%), при этом с Харьковщины — 19%. 45% беженцев – жители центральных областей (в том числе 31% – жители Киева и Киевской области), и только 4% – жители западных областей.

Опрашивали граждан Украины в возрасте от 16 лет, которые пересекали границу Украины в связи с военными действиями. С 15 марта по 1 апреля 2022 года был опрошен 101 респондент, пересекавший государственную границу пешком или автомобильным транспортом.