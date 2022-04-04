"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Новой Каховке похитили главного редактора, освещавшего разгон мирных акций
Россия готовится захватить Харьков
Войска русского агрессора отошли от Чернигова и уходят из области
Срок жизни коллаборантов полгода - мэр Мелитополя Иван Федоров
Правительство назвало количество российских военнопленных в Украине
Зеленский посетил Бучу и рассказал о геноциде украинцев
Что произошло с Кишиневом, который сам 30 лет страдает от российской агрессии?
Больше всего жертв в Бородянке - Венедиктова о массовых убийствах россиян в Киевской области
Россия с утра 4 апреля нанесла ракетные удары по Николаеву и Очакову
Глава патрульной полиции Мариуполя М. Вершинин: "У нас осталось где-то 100 патрульных"
Как лжёт российская пропаганда: честные ответы на острые вопросы о полке "Азов"
Генеральный штаб ВСУ: Оперативная информация на вечер 3 апреля
Вера Хвуст: Мариуполь. Волонтёрские истории непокорённых.
Генштаб ВСУ сообщил о ситуации в Украине
Полк "Азов" показал во что Россия превратила Мариуполь
Все новости
Политика / Война / Скандал / Херсон

В Новой Каховке похитили главного редактора, освещавшего разгон мирных акций

23:57, 04 апр 2022
55
Версия для печати

В Новой Каховке российские оккупанты провели обыск в доме известного местного журналиста, главного редактора "Новая Каховка Сити" Александра Гунько, а затем его похитили.

Об этом руководство Национального союза журналистов Украины проинформировали местные журналисты, сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко.

По данным НСЖУ, у журналиста россияне изъялителефоны та другие электронные устройства.

Новокаховские журналисты также отмечают, что на редакционную почту издания "Новая Каховка Сити" ранее приходило письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно".

"Новокаховские журналисты также отмечают, что на редакционную почту издания "Новая Каховка Сити" ранее приходило письмо с предложением о сотрудничестве и призывом освещать события "правильно", – говорится в сообщении.

Как сообщает Агентство медийного роста, вооруженные военные провели обыск в квартире Александра Гунько и забрали его с собой. Сейчас его местонахождение неизвестно. Также добавляют, что с момента оккупации города сайт "Новая Каховка Сити" ежедневно обновлялся, освещая, в частности, разгоны военных РФ мирных митингов.

Так, 3 апреля военные РФ разгоняли митинг возле Дома культуры автоматами и светошумовыми гранатами. В местных телеграм-каналах жители публикуют записи:

"В городе слышны автоматные очереди, взрывы гранат. Похоже, что разгоняют митинг, который был запланирован на сегодня в 11:00", – говорится в сообщении.  Также очевидцы пишут, что есть раненые.

"Кого-то били ногами, есть раненые", - говорится в сообщении.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще