В Новой Каховке похитили главного редактора, освещавшего разгон мирных акций

В Новой Каховке российские оккупанты провели обыск в доме известного местного журналиста, главного редактора "Новая Каховка Сити" Александра Гунько, а затем его похитили.

Об этом руководство Национального союза журналистов Украины проинформировали местные журналисты, сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко.

По данным НСЖУ, у журналиста россияне изъялителефоны та другие электронные устройства.

Новокаховские журналисты также отмечают, что на редакционную почту издания "Новая Каховка Сити" ранее приходило письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно".

"Новокаховские журналисты также отмечают, что на редакционную почту издания "Новая Каховка Сити" ранее приходило письмо с предложением о сотрудничестве и призывом освещать события "правильно", – говорится в сообщении.

Как сообщает Агентство медийного роста, вооруженные военные провели обыск в квартире Александра Гунько и забрали его с собой. Сейчас его местонахождение неизвестно. Также добавляют, что с момента оккупации города сайт "Новая Каховка Сити" ежедневно обновлялся, освещая, в частности, разгоны военных РФ мирных митингов.

Так, 3 апреля военные РФ разгоняли митинг возле Дома культуры автоматами и светошумовыми гранатами. В местных телеграм-каналах жители публикуют записи:

"В городе слышны автоматные очереди, взрывы гранат. Похоже, что разгоняют митинг, который был запланирован на сегодня в 11:00", – говорится в сообщении. Также очевидцы пишут, что есть раненые.

"Кого-то били ногами, есть раненые", - говорится в сообщении.