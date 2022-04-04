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Война / Армия / Харьков

Россия готовится захватить Харьков

23:42, 04 апр 2022
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Российские оккупационные войска готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне ООС, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в медиацентре "Украина".

«Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировку Объединенных сил и завладеть городом Харьковом», - заявил Мотузяник.

По его словам, Россия продолжает применять высокоточные вооружения для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины и принимает меры по формированию и перемещению дополнительных подразделений из состава Восточного и Центрального военного округа для участия в боевых действиях.

«Противник усиливает группировку войск западного и южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах – как путем переброски войск других военных округов, так и путем привлечения подразделений мобилизационного резерва», – рассказал Мотузяник.

Кроме того, оккупанты налаживают маршруты логистического обеспечения группировок войск, создают запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также осуществляют подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

«В целом российские оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение по отдельным направлениям на юге Украины», - добавил спикер Минобороны.


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