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Политика / Война / Армия / Чернигов

Войска русского агрессора отошли от Чернигова и уходят из области

23:17, 04 апр 2022
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Российские войска уже покинули окрестности Чернигова, а из облцентра организовали относительно безопасный маршрут для гуманитарной помощи и эвакуации.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, командующий войсками оперативного командования "Север". Виктор Николюк

"Войска российского агрессора отошли от Чернигова и уходят из области. Мы совместно с военными организовали и открыли альтернативный временный маршрут, который является относительно безопасным, и которым можно доставить гуманитарную помощь и можно вывозить людей".

Глава ОГА не уточнил, откуда маршрут, вероятно, из Киева.

Чаус также посоветовал людям не возвращаться в область, которые хотят забрать вещи или вывезти родных, по крайней мере, не делать это сегодня, 4 апреля.

Он напоминает, что ракетные обстрелы происходят по всей стране, и Чернигов не безопасен даже сейчас.

Вечером командующий ОК "Север" Николюк сообщил, что безопасный маршрут был организован на отрезке Гончаровское-Чернигов. По его словам, негабаритные автомобили могут спокойно и безопасно ездить по этому маршруту.

В то же время, руководитель области советует эвакуированным не спешить с возвращением, потому что прежде всего нужно довезти гуманитарную помощь. По его словам, в городе разбита критическая инфраструктура, поэтому до сих пор нет воды, электричества, тепла и газа.

"Очень пострадали села возле Чернигова, где москальская мразота ставила танки, ракетные системы залпового огня, а жителей загоняла в подвалы. Вместе с тем очень многие никуда не хотят выезжать из Чернигова", - отметил Чаус.


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