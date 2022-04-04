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Срок жизни коллаборантов полгода - мэр Мелитополя Иван Федоров
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Срок жизни коллаборантов полгода - мэр Мелитополя Иван Федоров

22:33, 04 апр 2022
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В Мелитополе коллаборантам не удалось возобновить учебный процесс в школах благодаря четкой позиции учителей и руководителей школ.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров поблагодарил педагогов за принципиальность. А коллаборантам в лице Галины Данильченко и Елены Шапуровой посоветовал, если они хотят "сделать живым щитом детей, то пусть начинают со своих".

Во время сегодняшнего прямого эфира Иван Федоров также отметил, что коллаборанты и оккупанты, понимают, что пришли ненадолго, поэтому грабят все подряд. Активно вывозят технику, оборудование с заводов и даже мебель с предприятий в Крым и Чечню.

- Посудите сами, если бы пришли всерьёз и надолго, то развивали бы территорию. А они воруют нашу сельхозтехнику и вывозят в Крым, чтобы быстро обогатиться, - отметил Иван Федоров.

Отдельно законно избранный мэр города обратился к пособникам оккупантов:

- Посмотрите новейшую историю Украины и как на оккупированных территориях, например, в Крыму, поступали с коллаборантами. Срок жизни их недолог - не больше, чем полгода. Поэтому, если вы себе отмерили такой срок, то коллаборантство - это ваше все, - спрогнозировал будущее госизменников Иван Федоров.  

Десять дней назад, начиная с 16.00 26 марта в Мелитополе и районе исчезли сотовые связи и интернет. Тысячи родных и близких мелитопольцев находились в неведении.

Временно оккупированный Мелитополь достаточно долго оставался в информационном вакууме. В городе не было ни Интернета, ни сотовой связи. Чтобы дозвониться родным людям приходилось "изобретать велосипед". Частично на днях заработал Водафон и провайдеры Медиана и Квазар Линк. Ходили слухи, что связь уже и не появится, а будет русский сотовый оператор, а интернет якобы тянут из Крыма.

Сейчас же мелитопольцы делятся радостой новостью - в городе появилась связь. И Водафон, и Киевстар. Дозвониться пока очень сложно, сеть перегружена. Но можно отправлять смс.

В Мелитополе коллаборант Мелитопольского промышленно-экономического колледжа Елена Шапурова заставляет студентов переходить на российскую программу обучения.

В этом учебном заведении возобновили учебный процесс. Студенты сообщают, что директриса сотрудничает с военно-гражданской администрацией и предлагает продолжить ученый процесс, но по русской программе и с русскими учебниками.

- Всех заставляет выходить на обучение по российской программе. Когда мы сказали, что сегодня проблемно доехать до колледжа - нет денег, она сказала, что за пропуски будет не аттестация. Всех, кто не выйдет - обещала отчислить, - пишут в редакцию студенты.         

Елена Шапурова утверждает, что учебный процесс продолжается по программам, утвержденным в сентябре 2021 года, но кем они утверждены, не указывает.

Источник: СМИ


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