Правительство назвало количество российских военнопленных в Украине

В Украине будет построен специальный лагерь для военнопленных.

В Украине общее количество российских военнопленных составляет около 600 человек. Об этом в интервью «UA: Первый» рассказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

«В соответствии с требованиями международного гуманитарного права для них в Украине должен быть построен специальный лагерь, – сказала Верещук. – Сегодня вместе с коллегами-министрами мы проводили совещание по этому вопросу».

Среди других вопросов, которые обсуждались, – как заставить Россию допустить Красный Крест к украинским военнопленным и освободить тех, кто находится в плену с 2014 года. По словам Верещук, некоторые из них, в том числе женщины, находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 1 апреля Украина и Россия произвели обмен пленными. Освобождены 86 украинских военнослужащих, среди них – 15 женщин.

Это уже не первый крупный обмен пленными. 24 марта в Украину вернулись 19 моряков с острова Змеиный и еще 10 военнослужащих. Украина отдала 10 захваченных в плен оккупантов и 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы.

Сообщалось, что, выходя из ЧАЭС, оккупанты забрали с собой пленных нацгвардейцев.

По данным Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, нацгвардейцы, вероятно, находятся на территории Российской Федерации в Смоленске и территории Беларуси в городе Брагина.

Денисова также заявила, что Россия негуманно обращается с украинскими военнопленными, чем грубо нарушает соответствующую Женевскую конвенцию.