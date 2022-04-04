Больше всего жертв в Бородянке - Венедиктова о массовых убийствах россиян в Киевской области

В Киевской области самая плохая ситуация в отношении массовых убийств, совершенных российскими военными - в Бородянке.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в совместном телемарафоне 4 апреля.

"На сегодняшний день такое количество военных преступлений, что они выходят за пределы квалификаций. Это уже преступления против человечности, которые совершаются систематически россиянами. Сейчас мы можем предметно говорить о Киевской области, поскольку вчера (3 апреля - ред.) получили доступ к ней. Соответственно. , мы можем отрабатывать Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле, самая плохая ситуация в отношении жертв - в Бородянке. Думаю, мы будем еще отдельно говорить о Бородянке, там есть о чем говорить", - сказала Венедиктова.

Бородянка больше месяца находилась под оккупацией врага.

Подразделения ВСУ уволили Бородянку в Бучанском районе Киевской области. Олимпийский чемпион Токио-2020 депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк лично съездил в город и показал страшные кадры разрушенной инфраструктуры.

«Бородянка сегодня... Эту фотографию нашел среди завалов у здания! На фото – счастливая семья этого дома, до прихода освободителей, – написал Беленюк.

Также под поселком Бородянка Киевской области, которое накануне было разрушено российскими оккупантами, нашли останки вражеского пилота.

Среди кусков одежды пилота самолета страны-агрессора наголову разорван шлем и сапоги. На шлеме написано последние три буквы "...нов".

Соответствующими кадрами, отправленными из полиции Киевской области, поделился Телеграмм-канал Антона Геращенко, советника Министра Внутренних Дел Украины.

Как сообщает организация UAnimals в Бородянском приюте в Киевской области от голода и жажды погибло более 300 собак.

Животные провели месяц в вольерах без еды и воды, пока город был оккупирован русскими войсками.

Из почти пятисот собак выжили 150, но находятся в тяжелом состоянии.