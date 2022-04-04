Россия с утра 4 апреля нанесла ракетные удары по Николаеву и Очакову

Во время обстрела Очакова и Николаева погибли 8 человек, 34 получили ранения

В Телеграм-канале Николаевской областной прокуратуры сообщили о подробностях трагедии, произошедшей утром 4 апреля в Николаеве и Очакове.

"Обстрел оккупантами городов Очакова и Николаева – начато расследование. По данным следствия, 3 апреля 2022 года вооруженные силы РФ атаковали города Очаков и Николаев.

В результате обстрелов повреждены жилые дома местных жителей, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры.

В результате вражеских обстрелов погибли 7 жителей города Очакова, еще 20 получили ранения. В городе Николаеве погиб 1 человек, 14 ранены, среди которых несовершеннолетний ребенок."

В результате ракетного обстрела одного из микрорайонов Николаева в понедельник утром, 4 апреля, значительно пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает сайт «Преступности.НЕТ».

В ходе атаки оккупантов в частности повреждены жилые многоэтажные дома, больницы, учебные заведения и другая инфраструктура. Никаких военных объектов в обстрелянном микрорайоне нет.

В частности, пострадали городская больница №5, Областная клиническая больница, Центр профилактики болезней, несколько школ и детсадов.

Стены и крыши зданий посечены осколками, из окон вылетели стекла. В некоторых местах осколки и ударная волна зашли вглубь помещений. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Кроме того, сильно пострадали много автомобилей николаевцев, некоторые не просто посечены осколками, а вспыхнули и полностью выгорели.

Местами на обстрелянной территории остались неразорванные снаряды, которые до сих пор продолжают нести угрозу окружающим.

В микрорайоне продолжают работать спасатели, правоохранители и другие экстренные службы.

В общей сложности, по состоянию на утро 4 апреля, в николаевских больницах находится 370 человек, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину.