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Генеральный штаб ВСУ: Оперативная информация на 4 апреля

19:36, 03 апр 2022
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Генеральный штаб ВСУ Украины доложил оперативную информацию по состоянию на 18.00 03.04.2022 по российскому вторжению.

Идут тридцать девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Российские захватчики продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства.

В связи с началом отвода подразделений вооруженных сил Российской Федерации из района города Сумы. Вероятно, противник, не достигнув цели операции по отдельным направлениям, решил отказаться от наступления на Северском и, частично, Слобожанском направлениях.

В Северском регионе завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси. Какой-либо контроль, в том числе и радиационный, пограничниками республики Беларусь не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество.

На Слобожанском направлении в течение дня обстановка существенных изменений не претерпела.

На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск. Так, подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей.

Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. В районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка. Установлено, что потери указанного подразделения составили около 80 процентов личного состава.

Из-за значительных потерь личного состава, около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.

Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов.

Нарушение противником норм Международного гуманитарного права ежедневно подтверждается многочисленными жертвами среди мирных жителей в уволенных населенных пунктах. Все факты документируются и подаются в международные судебные учреждения. Военные преступления не имеют срока давности, поэтому правосудие неотвратимо.


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