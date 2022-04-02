Генштаб ВСУ сообщил о ситуации в Украине

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
- На Северском направлении подразделения оккупационных войск перемещаются от госграницы Украины в глубь территории Беларуси. Значительная часть военной техники повреждена и буксируется.
- Среди российских военнослужащих распространяются панические настроения из-за радиационного облучения базового в Чернобыльской зоне личного состава подразделений. Населению белорусского пгт. Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, отошедшими из загрязненной зоны.
- Продолжается т.н. "эвакуация" гражданского автотранспорта, угнанного россиянами в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Кроме того, мародеры оккупационных войск перед опрокидыванием на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс-доставки СДЭК.
- В Слобожанщине оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля. В поселке Юрьево Сумской области захватчики проводят рейды для переписи населения и поиска оружия.
- На Донецком направлении продолжаются попытки противника овладеть Мариуполем, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Захватчики не имеют успеха, несут потери.
- Среди местного населения непризнанного Приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой ПМР к участию в войне против Украины. Но власти Приднестровья эти слухи отвергают.