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Политика / Война / Общество

Беженцы начали возвращаться в Украину, хотя война еще не кончилась

23:39, 01 апр 2022
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В польских приграничных городах начался обратный поток людей в сторону украинской территории.

Последние данные пограничной службы Польши свидетельствуют, что в понедельник около 12 тысяч человек вернулись на украинскую территорию, а во вторник - 13 тысяч. За все время после российского вторжения в Украину уехали 370 тысяч человек. С начала российского вторжения, 24 февраля, вернулось более 370 тысяч человек.

«Каждый день мы видели, как несколько тысяч возвращались через Перемышль. Поскольку это самый большой пункт пересечения границы в Европе, мы, вероятно, увидим, что большинство людей возвращаются”, - сказала 23-летняя волонтер Ада Вортсворд.

"Я была совершенно удивлена, когда это увидела. Это шокировало. Первая семья, которую я встретила, действительно хотела поехать в Харьков", - вспомнила волонтер.

По мнению историка Польской академии наук Дариуши Столы, возвращение соответствует историческим закономерностям. Она считает, что даже во время миграции в мирное время некоторые люди решают вернуться, потому что миграционный опыт оказывается не таким, как они ожидали.

"Дома всегда лучше. Мы уехали неделю назад, а теперь возвращаемся. Мой муж ушел добровольцем в армию. А в нашем доме никого сейчас нет", - сказала 42-летняя Лилия Шуба из Виноградова. Она и ее трехлетний сын Александр провели 13 часов на венгерской границе, направляясь в Украину. "Я уехала, чтобы собраться с силами. И теперь мы возвращаемся, чтобы ждать конца войны в Украине", – добавила женщина.

В Перемышле на железнодорожном вокзале образовались длинные очереди перед поездами, следующими во Львов, Киев и Одессу. Хотя сразу после начала войны они возвращались в Украину пустые. Причины возврата при этом могут быть очень разными. У некоторых беженцев кончились деньги, а другие не смогли найти доступное жилье за ​​пределами специальных лагерей.


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