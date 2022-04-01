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Война / Харьков / Армия

Российские оккупанты захватили Изюм

23:09, 01 апр 2022
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1 апреля российская армия начала полностью контролировать Изюм. Об этом сообщил начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник в Фейсбуке.

Стрельник напомнил, что 26 марта местные предатели провели российских оккупантов на южную часть города, что в свою очередь привело к полному блокированию путей доставки гуманитарной помощи в Изюм и эвакуации местных жителей.

"Кроме того, российские оккупанты, воспользовавшись этой ситуацией, начали захват Изюма. Учитывая данную угрозу, Вооруженные силы Украины проводили военные мероприятия по деблокированию города, о которых нельзя было публично сообщать, учитывая военную тайну", — отметил он.
"Однако битва за Изюм не завершилась, и наша армия вскоре обязательно освободит город от российских оккупантов и спасет изюмчан, которые стали заложниками подлости местных предателей и агрессии врагов", - отметил он.


Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин рассказал, что до 20 тысяч жителей города нуждаются в эвакуации, в то же время российские оккупанты почти 20 дней препятствуют работе "зеленых коридоров".

 "Самые оперативные эвакуации из Изюма нуждаются около 15-20 тысяч горожан. "Зеленые коридоры" не согласовываются, отсутствуют почти 20 дней. Сегодня, благодаря Богу, и усилиям власти эвакуировано 2500 человек. Но. Это из Изюмского района.

Из города Изюм эвакуации не было".


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