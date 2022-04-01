Российские оккупанты захватили Изюм

1 апреля российская армия начала полностью контролировать Изюм. Об этом сообщил начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник в Фейсбуке.



Стрельник напомнил, что 26 марта местные предатели провели российских оккупантов на южную часть города, что в свою очередь привело к полному блокированию путей доставки гуманитарной помощи в Изюм и эвакуации местных жителей.



"Кроме того, российские оккупанты, воспользовавшись этой ситуацией, начали захват Изюма. Учитывая данную угрозу, Вооруженные силы Украины проводили военные мероприятия по деблокированию города, о которых нельзя было публично сообщать, учитывая военную тайну", — отметил он.

"Однако битва за Изюм не завершилась, и наша армия вскоре обязательно освободит город от российских оккупантов и спасет изюмчан, которые стали заложниками подлости местных предателей и агрессии врагов", - отметил он.