В результате обстрелов есть травмированные. Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, враг выпустил ракеты с территории оккупированного Россией Крыма. В результате ракетных обстрелов есть раненые.

"Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенным пунктам в Одесском районе из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли", — сказал Марченко.

Напомним, Россия перебрасывает в белорусский Гомель ракетные комплексы и пытается их там сконцентрировать. Очевидно, это связано с планами осуществлять ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и устрашения.

Оккупационные войска наносили ракетные удары по населенным пунктам Одесской области и ранее, 22 марта по одному из них выпустили пять ракет, говорил Марченко. Также в области неоднократно сбивали крылатые ракеты оккупантов, пресекали попытки противника высадить десант.

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