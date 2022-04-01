"Поддержать"
Тренды:
Новости
Беженцы начали возвращаться в Украину, хотя война еще не кончилась
Российские оккупанты захватили Изюм
Директора всех школ Мелитополя отказались сотрудничать с российскими оккупантами
Президент Европарламента посетила Киев
Три ракетных удара по Одесской области
Открытие нового газового месторождения на Львовщине
Обмен пленными "86 на 86"
Третья мировая в случае провала переговоров - Зеленский
В Эстонию приехали мариупольцы, принудительно вывезенные из Мариуполя в РФ
Ксения Костюченко: Харьков. Такие разные лица войны
В пензенской школе ученики передали в полицию высказывания учительницы о войне в Украине
Разгром БТГр 138-й бригады и 59-го полка ВС РФ у села Малая Рогань под Харьковом
Вся индустрия книгоиздания в России — в тяжёлом кризисе
Испания отправила десять самолетов с оружием для Украины – министр
НАТО собирается поставлять оружие на Украину "столько, сколько понадобится"
Все новости
Война / Армия / Одесса

Три ракетных удара по Одесской области

22:37, 01 апр 2022
71
Версия для печати

В результате обстрелов есть травмированные. Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, враг выпустил ракеты с территории оккупированного Россией Крыма. В результате ракетных обстрелов есть раненые.

"Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенным пунктам в Одесском районе из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли", — сказал Марченко.

Напомним, Россия перебрасывает в белорусский Гомель ракетные комплексы и пытается их там сконцентрировать. Очевидно, это связано с планами осуществлять ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и устрашения.

Оккупационные войска наносили ракетные удары по населенным пунктам Одесской области и ранее, 22 марта по одному из них выпустили пять ракет, говорил Марченко. Также в области неоднократно сбивали крылатые ракеты оккупантов, пресекали попытки противника высадить десант.
Также сегодня в торговом морском порту обнаружили груз России с металлическими изделиями стоимостью более 93 млн. грн. Его национализировали и отдали на нужды ВСУ


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще