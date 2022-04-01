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Открытие нового газового месторождения на Львовщине

22:20, 01 апр 2022
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В четверг на Львовщине были слышны взрывы, а местные власти успокаивали, что о военных действиях речь не идет. В результате оказалось, что это было открытие нового газового месторождения.

Источник: глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий

Прямая речь: "Вспоминаете вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали полночи? Сегодня (в пятницу - УП) уже могу сказать. Это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля.

Официально – во Львовской области открыли новое газовое месторождение! Дальше будем только наращивать добычу! Слава Украине!"

В ночь на 1 апреля во время воздушной тревоги в соцсетях жителей Львова и области стала распространяться информация о звуках, похожих на взрывы. Как выяснилось, эти звуки были вызваны работой одного из предприятий газодобывающей отрасли.  

По словам Козицкого, в одном из населенных пунктов области работники газодобывающей вышки произвели контролируемый выброс смежных газов. 

"Во время сброса был слышен звук, похожий на взрыв. Также произошло частичное возгорание. Эти события совпали с сообщением о воздушной тревоге", – рассказал Козицкий.

В последний раз во Львовской области открывали новое газовое месторождение в мае 2018 года, в селе Городковка Дрогобычского района. 

Извлекаемые запасы этого месторождения, исходя из проведенных поисково-разведочных работ и сейсмических исследований, оценивались в 1 млрд кубометров. 


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