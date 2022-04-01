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Политика / Война / Армия

Обмен пленными "86 на 86"

21:47, 01 апр 2022
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Украинские власти провели обмен пленными в формате "86 на 86".

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук, Верещук в комментарии для УП, заместитель Главы офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Верещук: "По приказу Президента Зеленского только состоялся второй обмен пленными. Домой везем 86 наших военнослужащих! 15 из них – женщины!"

Обращаюсь ко всем нашим, кто еще в плену: будем сражаться за каждого из вас! Всех вернем домой. Держитесь!"

Детали: Верещук объяснила, что одной из принципиальных позиций украинской стороны было включение 15 женщин-военных в группу пленных, которых обменяли.

Тимошенко добавил, что все они уже находятся в безопасности на подконтрольной украинскому правительству территории.

"Друзья, хорошие новости из Запорожской области. Только что состоялся обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин, уже в безопасности", – сказал Тимошенко.

Глава фракции Слуга народа и лидер переговорной делегации Давид Арахамия сообщил, что обмен провели благодаря договоренностям, достигнутым во время переговоров с Россией в Турции.

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 24 марта. Десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен российских оккупантов. Также 11 гражданских российских моряков, спасенных Украиной с затопленного возле Одессы судна, обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир, которые были захвачены оккупантами при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.


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