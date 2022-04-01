Третья мировая в случае провала переговоров - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским главой Владимиром Путиным, который развязал войну в Украине, для мира, но считает, если они потерпят неудачу, это будет означать третью мировую войну.

"Я готов к переговорам с ним (Путиным). Я был готов в последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не можем завершить эту войну. Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность разговаривать с Путиным. Но если эти попытки не удадутся, это означает третью мировую войну", — сказал глава государства.

Зеленский призвал продолжить переговоры с РФ, предупредив, что в противном случае потери России будут огромными.

"Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встретиться. Пора поговорить. Пора восстановить территориальную целостность и справедливость для Украины", — сказал президент Украины.

Ранее Зеленский говорил, что его приоритеты на переговорах четкие: окончание войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии и реальная защита Украины.