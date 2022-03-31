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Политика / Война / Армия

Испания отправила десять самолетов с оружием для Украины – министр

23:42, 31 мар 2022
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Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что на четверг Испания отправила десять самолетов с оружием для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Mundo.

Общаясь с журналистами после посещения авиабазы ​​Морон-де-ла-Фронтера (Севилья), Роблес напомнила, что из этой базы ранее вылетели два самолета А-400 из Сарагосы с наступательными материалами для Украины, и что всего с начала войны Испания послала десять самолетов.

"Сделана отличная работа", - подчеркнула министр и уточнила, что испанские вооруженные силы не только посылают оружие, но и проводят гуманитарную работу, о чем свидетельствует то, что уже выполнено три рейса, чтобы привезти в страну онкобольных детей и инвалидов, а запрашиваемый бронированный. автомобиль скорой помощи направлен в Мариуполь.

Роблес также объявила, что Испания будет продолжать посылать материалы, которые Украина "нуждается и просит нас о них".

Также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг посетил Россию, чтобы обсудить с «высшими должностными лицами» меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности атомных электростанций в Украине, учитывая риск аварии из-за боевых действий. она страдает.в страну вторглись русские войска.

После поездки в Украину в среду Гросси сегодня прибыл в российский город Калининград, где останется до завтра, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Визит в Россию состоялся после того, как вчера генеральный директор провел "подробные переговоры с чиновниками украинского правительства на Южно-Украинской атомной электростанции", напоминается в записке.


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