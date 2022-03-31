НАТО собирается поставлять оружие на Украину "столько, сколько понадобится"

Североатлантический альянс будет поставлять оружие на Украину столько, сколько понадобится. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя в Брюсселе свой ежегодный доклад по безопасности за 2021 год.

"Нам нужно продолжать поставлять вооружения Украине столько, сколько понадобится, потому что Украина борется за наши ценности, свободу и демократию", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у НАТО временные рамки по поставкам оружия в Украину.

Кроме того, Столтенберг назвал "опасной" любую идею о вмешательстве небольшой группы членов блока в войну между РФ и Украиной.

Генсек НАТО при этом уклонился от ответа на вопрос о предоставлении Украине наступательного вооружения, отметив, что предоставленная Альянсом помощь уже играет роль на поле боя.

"Союзники НАТО увеличили свою военную поддержку Украины после вторжения, предоставляя усовершенствованные системы оружия, системы ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы, горючее и другие типы оружия и военной поддержки.

Это уже каждый день играет свою роль на поле битвы. Конечно, это оборудование, эти поставки - ключевые для успехов, которые украинская армия продемонстрировала с начала вторжения пять недель назад", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставки наступательного оружия Украине.

Ранее участник российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Украина готова выполнить принципиальные требования РФ, в частности, отказаться от вступления в НАТО. При этом представитель Кремля ничего не сказал про отвод российских войск с территории Украины.

Российские войска в Украине не отводятся, а совершают перегруппировку - прокомментировал Столтенберг заявления Москвы о "кардинальном снижении интенсивности боевых действий" на киевском и черниговском направлениях.

"Россия пытается перегруппировать, восстановить пополнение запасов и укрепить ее наступление на Донбассе. В то же время Россия сохраняет давление на Киев и другие города. Поэтому мы можем ожидать дополнительные наступательные действия, которые будут приносить еще большие страдания", – сказал он со ссылкой на данные разведки. По словам Столтенберга, альянс пока не убежден, что Россия вела добросовестные переговоры в Стамбуле, поскольку военные задачи Москвы с начала вторжения на Украину не изменились.