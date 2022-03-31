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Житель Днепра подделал справку о непригодности к службе в армии

00:43, 31 мар 2022
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27-летний уклоняющийся с самодельными документами попытался бежать в Румынию

Известно, что мужчина скачал образец документа из интернета, внес свои данные и распечатал на принтере. Поддельную справку мужчина предъявил при пересечении границы в Черновицкой области. Сейчас уклоняющемуся грозит до двух лет ограничение свободы.

Как в среду, 30 марта, сообщила пресс-служба полиции Буковины, 27-летнего жителя Днепра задержали в селе Тереблече на пункте пропуска «Порубное». «При прохождении контроля 27-летний житель Днепра предъявил пограничникам справку с признаками подделки. В документе говорилось, что мужчина якобы не подлежит военной службе по призыву во время мобилизации», – отмечается в сообщении полиции.

По данным правоохранителей, 27-летний мужчина загрузил из интернета образец необходимой справки, внес туда ложные данные о себе и распечатал поддельный документ на принтере, надеясь пересечь с ним границу и избежать службы в армии.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 и 4 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Обвинительный акт уже был направлен в суд. За совершенное 27-летнему мужчине грозит до двух лет ограничение свободы.


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