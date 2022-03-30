Футболиста Анатолия Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка

С начала полномасштабной войны футболист не комментировал ситуацию в Украине
С марта 2017 Анатолий Тимощук работает помощником тренера в российском футбольном клубе «Зенит»
Депутаты Луцкого горсовета единогласно лишили «Анатолия Тимощука» звания «почетного гражданина города». Футболист, живущий в России и работающий в футбольном клубе «Зенит», не осудил российскую агрессию в Украине.
О намерении лишить Анатолия Тимощука этого звания еще 9 марта сообщил луцкий городской голова Игорь Полищук. Окончательно решение было утверждено на сессии горсовета в среду, 30 марта.
«За это решение проголосовало 35 депутатов. В то время, когда Украина страдает от военной агрессии россии, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка"», – говорится в сообщении.
Отметим, что люди с таким званием имеют ряд привилегий, в частности:
- внеочередной прием по личным и служебным вопросам должностными лицами городского совета;
- бесплатный проезд по всем видам городского транспорта (за исключением такси) при предъявлении удостоверения;
- почетное участие в городских торжественных мероприятиях;
- ежемесячную денежную выплату за счет средств бюджета города в размере 50 процентов минимальной заработной платы при достижении пенсионного возраста;
- бесплатное медикаментозное обеспечение по рецептам врачей;
- внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, относящихся к коммунальной собственности;
- бесплатная подписка на газету «Луцкий замок».
Добавим, что вместо этого футболист из Луцка Артем Федецкий в местную территориальную оборону.