Футболиста Анатолия Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка

С начала полномасштабной войны футболист не комментировал ситуацию в Украине

С марта 2017 Анатолий Тимощук работает помощником тренера в российском футбольном клубе «Зенит»

Депутаты Луцкого горсовета единогласно лишили «Анатолия Тимощука» звания «почетного гражданина города». Футболист, живущий в России и работающий в футбольном клубе «Зенит», не осудил российскую агрессию в Украине.

О намерении лишить Анатолия Тимощука этого звания еще 9 марта сообщил луцкий городской голова Игорь Полищук. Окончательно решение было утверждено на сессии горсовета в среду, 30 марта.

«За это решение проголосовало 35 депутатов. В то время, когда Украина страдает от военной агрессии россии, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка"», – говорится в сообщении.

Отметим, что люди с таким званием имеют ряд привилегий, в частности:

внеочередной прием по личным и служебным вопросам должностными лицами городского совета;

бесплатный проезд по всем видам городского транспорта (за исключением такси) при предъявлении удостоверения;

почетное участие в городских торжественных мероприятиях;

ежемесячную денежную выплату за счет средств бюджета города в размере 50 процентов минимальной заработной платы при достижении пенсионного возраста;

бесплатное медикаментозное обеспечение по рецептам врачей;

внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, относящихся к коммунальной собственности;

бесплатная подписка на газету «Луцкий замок».

Добавим, что вместо этого футболист из Луцка Артем Федецкий в местную территориальную оборону.