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Общество / Криминал / Война

Тернопольчанка в 18 раз подняла арендную плату за квартиру для переселенцев

22:16, 30 мар 2022
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Женщина сдавала в аренду квартиру на Коновальца, которую сама снимала за 4 тыс. грн.

В Тернополе женщина сдавала переселенцам посуточно квартиру за 2,5 тыс. грн. В результате она получила от семьи киевлян, проживших на квартире две недели, более 35 тыс. грн. Оказалось, что на самом деле она не была владелицей квартиры, а сама арендовала ее в начале войны за 4 тыс. грн. Потерпевшая обратилась в полицию, после разоблачения аферистка пообещала перечислить нечестно заработанные деньги на нужды армии. В обмен на это пострадавшая сторона написала заявление об отсутствии претензий.

Как сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины, в результате вымогательства аферистки пострадала семьи переселенцев из Киева. Жительница столицы Любовь вместе с родными убегала от обстрелов, и в итоге уехала в Тернополь. Несколько дней семья прожила в общежитии, а затем решили искать отдельное жилье.

«Им дали номер к Наталье. Последняя предложила квартиру на Коновальца и просила предоплату. Сутки проживания 2500 гривен. Переселенцы договорились, что часть дадут сразу, а часть перечислят на карту и только после предъявления документов и выписанной квитанции», – сообщает полиция.

По словам потерпевшей, условия на квартире были некомфортны, но на тот момент у семьи не было другого варианта. В доме киевляне прожили две недели, за это время им пришлось заплатить 35,3 тыс. грн. Впоследствии они узнали, что попали в ловушку аферистки, поскольку квартира не принадлежала Наталье. Она сняла ее в первые дни войны за 4 тыс. грн в месяц и сдавала вынужденным переселенцам посуточно в 18 раз дороже.

Как уточнил спикер полиции Тернопольщины Сергей Крета, уголовное производство по этому факту возбуждать не будут, поскольку есть заявление от потерпевшей об отсутствии претензий с ее стороны. Женщины же договорились, что нечестно заработанные деньги аферистка должна перечислить на нужды армии.


По информации zaxid.net


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