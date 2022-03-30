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Война / Общество / Армия

В Ивано-Франковске планируют обучение по стрельбе для женщин

21:09, 30 мар 2022
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В Ивано-Франковске возобновляют курсы по стрельбе в школьных тирах. Обучение предусмотрено в первую очередь для женщин. Курсы будут проходить ежедневно в четырех учебных заведениях. Для участия нужно зарегистрироваться.

Как в среду, 30 марта, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, с четверга, 31 марта, в городе возобновляют обучение по стрельбе в школьных тирах. В первую очередь, их будут проводить для женщин.

«Мы планируем возобновить в наших школьных тирах подготовку. В первую очередь для женщин. Почему? Потому что враг должен чувствовать, что жители нашей страны врагу очень не рады. Из каждого окна будет стрелять не только мужчина, но и женщина», – сказал городской голова Руслан Марцинкив во время видеообращения к жителям Ивано-Франковска.

По его словам, начали обучение по стрельбам в городе еще до начала полномасштабной войны России с Украиной.

Учения по стрельбам будут проводиться в лицеях №18, №20, Микитинецком и СДЮШОР №1. Занятия проходят ежедневно в 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В декабре 2021 для школ Ивано-Франковска приобрели 50 пневматических винтовок. Планировалось, что обучение стрельбе для школьников будут проводить во время предмета «Защита Украины», который преподают для учеников, начиная с 7 класса. Тогда мэр Руслан Марцинкив отмечал, что в учебных заведениях города планируют ежегодно открывать 2-3 тиры.

О старте учебно-тренировочных стрельб в тирах при Ивано-Франковской школе объявили еще в январе 2022 года. Сообщалось, что первыми будут учиться работники мэрии, а затем к учениям пригласят и местных жителей.


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