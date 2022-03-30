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Кибервойна: Росавиация переходит на бумажный документооборот

12:51, 30 мар 2022
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Росавиация переходит на бумажный документооборот после массированной кибератаки со стороны хакерской группы Anonymous, в результате чего были утрачены все данные российского ведомства.

Росавиация переходит на бумажный документооборот после массированной кибератаки со стороны хакерской группы Anonymous, в результате чего были утрачены все данные российского ведомства.

Об этом группа Anonymous сообщила в Twitter.

«Мощная кибератака на серверы Управления гражданской авиации России: нет больше ни данных, ни резервных копий», — написала группа.

По версии экспертов, атака могла произойти по схеме «человек посредине», при которой хакеры взламывают одного из партнеров и общаются с жертвой от его лица, сообщает Экономическая правда.

В результате кибератаки уничтожено примерно 65 Тб данных: стерто весь документооборот, файлы на серверах, удалена система «Госуслуги» и потеряны все входящие и исходящие письма за полтора года. В настоящее время идет поиск реестра воздушных судов и авиационного персонала. Сначала о кибератаке сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Кроме того, руководитель Росавиации Александра Нерадько во внутренней коммуникации сообщил сотрудникам, что из-за отсутствия доступа к интернету и сбоям в системе электронного документооборота ведомство переходит на бумажный документооборот, фельдъегерскую почту и «Почту России».

Резервных копий у Росавиации нет, «поскольку деньги на это Минфином не выделялись», утверждает источник Telegram-канала. В России считают, что атака произошла из-за некачественного выполнения договорных обязательств со стороны подрядчика, осуществляющего эксплуатацию ИТ-инфраструктуры Росавиации.


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