"Поддержать"
Тренды:
Новости
Кибервойна: Росавиация переходит на бумажный документооборот
В украинских портах Россия заблокировала около 100 иностранных кораблей
В Бердянске оккупанты пытались включить пропаганду, но провайдер отказался транслировать
Взрывы в Белгороде - россияне в панике
В Запорожье восстанавливают учебный процесс
Громкое увольнение: снят с поста глава ГП "Антонов"
Большинство отказавшихся ехать в Украину росгвардейцев передумали судиться
В Мариуполе тяжело ранен соратник Кадырова
Россия меняет риторику: отвод войск от Киева, встреча президентов, ядерное оружие
Ян Валетов: Украина выбирает свободу – именно за это ее желает уничтожить Россия
Шойгу отчитался о якобы "выполнении основных задач"
Укртелеком столкнулся с мощной кибератакой
Николаев: вражеский "привет" по ОГА
Более 1700 мужчин призывного возраста пытались незаконно уехать из Украины
Почти миллион, принадлежавший херсонскому коллаборанту, перечислили в поддержку ВСУ
Все новости
Политика / Война / Новости

В украинских портах Россия заблокировала около 100 иностранных кораблей

12:40, 30 мар 2022
67
Версия для печати
В связи с полномасштабным вторжением россии в украинских портах заблокированы около 100 кораблей с иностранной регистрацией и около 650 иностранных моряков.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко проинформировал на брифинге.

«Мы потеряли вообще доступ к выходу в море с 24 февраля, потому что во время вторжения, по плану рф, их военные корабли перекрыли полностью выходы из всех наших портов. И уже есть несколько фактов, когда они топили корабли с иностранной регистрацией, которые выходили из одесского порта. У нас около 100 кораблей с иностранной регистрацией сейчас заблокированы в наших портах. Около 650 моряков-иностранцев сейчас закрыты в Украине, потому что они не могут выйти», - уточнил он.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля российский президент объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

США, Европейский Союз и другие страны применили санкции против страны-агрессора.

Международный суд ООН 16 марта обязал рф немедленно прекратить вторжение в Украину.

Также 18 марта российские власти начали распространять между своими судовладельцами сведения о якобы «420 украинских мин», которые «сорвало штормом» с позиций возле Одессы, Очакова и Черноморска, которые якобы дрейфуют в западной части Черного моря.

Эксперты BlackSeaNews уже определили техническую невозможность определения, какие именно мины сорваны штормом, как и куда они были перемещены.

«Тем самым, ссылаясь на штормовую погоду, агрессор фактически признает факт минирования российским флотом с использованием крымских баз, морских пространств между Босфором и портами Украины, Румынии и Болгарии. Эти провокации требуют безотлагательного практического реагирования со стороны уполномоченных структур НАТО и ЕС, особенно при условии, что власти государства-агрессора заявили о своем намерении выйти из Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — говорится в сообщении.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще