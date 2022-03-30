В украинских портах Россия заблокировала около 100 иностранных кораблей

В связи с полномасштабным вторжением россии в украинских портах заблокированы около 100 кораблей с иностранной регистрацией и около 650 иностранных моряков.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко проинформировал на брифинге.

«Мы потеряли вообще доступ к выходу в море с 24 февраля, потому что во время вторжения, по плану рф, их военные корабли перекрыли полностью выходы из всех наших портов. И уже есть несколько фактов, когда они топили корабли с иностранной регистрацией, которые выходили из одесского порта. У нас около 100 кораблей с иностранной регистрацией сейчас заблокированы в наших портах. Около 650 моряков-иностранцев сейчас закрыты в Украине, потому что они не могут выйти», - уточнил он.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля российский президент объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

США, Европейский Союз и другие страны применили санкции против страны-агрессора.

Международный суд ООН 16 марта обязал рф немедленно прекратить вторжение в Украину.

Также 18 марта российские власти начали распространять между своими судовладельцами сведения о якобы «420 украинских мин», которые «сорвало штормом» с позиций возле Одессы, Очакова и Черноморска, которые якобы дрейфуют в западной части Черного моря.

Эксперты BlackSeaNews уже определили техническую невозможность определения, какие именно мины сорваны штормом, как и куда они были перемещены.

«Тем самым, ссылаясь на штормовую погоду, агрессор фактически признает факт минирования российским флотом с использованием крымских баз, морских пространств между Босфором и портами Украины, Румынии и Болгарии. Эти провокации требуют безотлагательного практического реагирования со стороны уполномоченных структур НАТО и ЕС, особенно при условии, что власти государства-агрессора заявили о своем намерении выйти из Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — говорится в сообщении.