Взрывы в Белгороде - россияне в панике

По данным росСМИ, пострадали четверо военнослужащих, между тем, по словам губернатора области, пострадавших нет.

Поздно вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородского района (РФ) слышны взрывы и видны клубы дыма, поднимающиеся в небо. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Председатель села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет", - заявил Гладков.

По его словам, на месте работают все экстренные службы. Причина пока неизвестна. Между тем средства массовой информации сообщают, что, вероятно, горит состав боеприпасов.

В то же время Юрий Бутусов прокомментировал этот случай как удачную операцию украинских военных:

"19-я ракетная бригада нанесла точный удар ракетой Точка-У по составу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ возле поселка Октябрьское под Белгородом

Из этих складов Россия снабжает боеприпасами для убийства украинцев. ВСУ проводят эффективные переговоры по демилитаризации и денацификации России. Вот такой формат переговоров Украина поддерживает единогласно. Украинцы отведут российскую армию прямо в ад.

А вот по последним комментариям росСМИ "Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор".

В российских соцсетях началась паника, потому что никто не ожидал взрывов на территории России. Между тем украинцы не упускают возможности пошутить над жителями Белгорода - рассылают сообщения в чаты с текстом "Внимание, воздушная тревога! Всем спрятаться в укрытия!"