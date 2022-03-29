"Поддержать"
Тренды:
Новости
Взрывы в Белгороде - россияне в панике
В Запорожье восстанавливают учебный процесс
Громкое увольнение: снят с поста глава ГП "Антонов"
Большинство отказавшихся ехать в Украину росгвардейцев передумали судиться
В Мариуполе тяжело ранен соратник Кадырова
Россия меняет риторику: отвод войск от Киева, встреча президентов, ядерное оружие
Ян Валетов: Украина выбирает свободу – именно за это ее желает уничтожить Россия
Шойгу отчитался о якобы "выполнении основных задач"
Укртелеком столкнулся с мощной кибератакой
Николаев: вражеский "привет" по ОГА
Более 1700 мужчин призывного возраста пытались незаконно уехать из Украины
Почти миллион, принадлежавший херсонскому коллаборанту, перечислили в поддержку ВСУ
Во временно оккупированном Геническе оккупанты выдают пенсионерам рубли
Российские солдаты взбудоражили радиоактивную пыль в Чернобыльском «Рыжем лесу»
Абрамович и Умеров могли быть отравлены во время переговоров
Все новости
Новости / Война / Скандал

Взрывы в Белгороде - россияне в панике

22:55, 29 мар 2022
0
Версия для печати

По данным росСМИ, пострадали четверо военнослужащих, между тем, по словам губернатора области, пострадавших нет.

Поздно вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородского района (РФ) слышны взрывы и видны клубы дыма, поднимающиеся в небо. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Председатель села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет", - заявил Гладков.
По его словам, на месте работают все экстренные службы. Причина пока неизвестна. Между тем средства массовой информации сообщают, что, вероятно, горит состав боеприпасов.

В то же время Юрий Бутусов прокомментировал этот случай как удачную операцию украинских военных:

"19-я ракетная бригада нанесла точный удар ракетой Точка-У по составу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ возле поселка Октябрьское под Белгородом

Из этих складов Россия снабжает боеприпасами для убийства украинцев. ВСУ проводят эффективные переговоры по демилитаризации и денацификации России. Вот такой формат переговоров Украина поддерживает единогласно. Украинцы отведут российскую армию прямо в ад.

А вот по последним комментариям росСМИ "Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор".

В российских соцсетях началась паника, потому что никто не ожидал взрывов на территории России. Между тем украинцы не упускают возможности пошутить над жителями Белгорода - рассылают сообщения в чаты с текстом "Внимание, воздушная тревога! Всем спрятаться в укрытия!"


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще