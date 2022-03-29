Громкое увольнение: снят с поста глава ГП "Антонов"

76-летний Сергей Бычков больше не занимает пост генерального директора ГП "Антонов"

Во вторник, 29 марта, государственный концерн "Укроборонпром" отстранил 76-летнего Сергея Бычкова от должности генерального директора государственного предприятия "Антонов", входящего в состав концерна. Об этом говорится на официальном сайте "Укроборонпрома".

Основанием для отстранения, как говорится в сообщении, стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в СМИ. Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Ранее командир экипажа Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов заявил, что самолет "Мрия" в Гостомеле не спасли из-за бездействия руководства ГП "Антонов". Руководство ГП "Антонов" покинуло Украину за две недели до вторжения России, утверждает пилот Дмитрий Антонов.

По его словам, руководство государственного концерна "Антонов" еще до начала войны могло перегнать самолеты в безопасное место, однако не сделало этого. К примеру 26 января Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NAMSA) через Antonov Logistics Salis обратились к гендиректору предприятия Сергею Бычкову с предложением перебазировать весь авиафлот в Лейпциг (Германия) со всем персоналом, экипажем и запчастями.

"Ответа на это не последовало. И далее, перед войной, не было решения о перегоне и самого огромного самолета, "Мрии", и наших маленьких самолетов Ан-28, Ан-26, Ан-74", — подчеркнул Дмитрий Антонов.

Дмитрий Антонов также рассказал, что Ан-225 сильно поврежден, однако степень повреждений точно определить пока нельзя из-за присутствия врага в Гостомеле. Когда российские войска выбьют, экспертная группа сможет оценить состояние "Мрии" и решить ее судьбу. По мнению командира экипажа, если самолет восстановить не удастся, инженеры "Антонова" смогут использовать его части для строительства нового, но уже по руководством новой команды.

Напомним, что в конце февраля российские захватчики, пытаясь захватить аэропорт Гостомель, произвели обстрел ангара, в котором находился крупнейший украинский грузовой самолет АН-225 "Мрия". Известно, что "Мрия" не вылетала из Гостомеля от 5 февраля. Позже стало известно, что "Мрии" больше нет.