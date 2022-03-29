В Мариуполе тяжело ранен соратник Кадырова

Предполагаемый организатор убийства Немцова ранен на войне в Украине

Руслан Геремеев, подозреваемый в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, который ранее был замечен на территории Мариуполя, оказался в больнице.

На видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал "Оперативные сводки", Геремеева навестил глава Чечни Рамзан Кадыров и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов.

Кадыров, обращаясь к Геремееву, который лежит на больничной койке, заявил, что его можно будет траспортировать "в течение двух дней". "Тогда мы привезем тебя самолетом домой и дальше будем лечить", - заявил он. Адам Делимханов, в свою очередь, поблагодарил главу Чечни за заботу и попросил у Всевышнего исцеления для всех раненных.

Сегодня Кадыров заявил, что лично отправился в Мариуполь, чтобы проверить действия чеченских подразделений, однако, в какой именно больнице находится Геремеев, а также какой у него диагноз, не сообщается. Официального подтверждения этой информации также нет. Очевидно, что Геремеев находится не в Мариуполе, так как в самом городе нет ни электроэнергии, ни тепла, ни условий для лечения.

Двумя днями ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Руслан Геремеев сначала молится с группой кадыровцев, а затем устанавливает чеченский флаг, как заявляется, на здании администрации Мариуполя (что на самом деле не соответствует действительности).

Вот как прокомментировал отряд "Азов" эту ситуацию: "После неудачного штурма пустого сгоревшего дома, тяжелые ранения получил приближенный к кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова руслан геремеев."

«Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спас им жизнь и здоровье...», сообщает отряд специального назначения "Азов".