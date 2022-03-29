"Поддержать"
Тренды:
Новости
Взрывы в Белгороде - россияне в панике
В Запорожье восстанавливают учебный процесс
Громкое увольнение: снят с поста глава ГП "Антонов"
Большинство отказавшихся ехать в Украину росгвардейцев передумали судиться
В Мариуполе тяжело ранен соратник Кадырова
Россия меняет риторику: отвод войск от Киева, встреча президентов, ядерное оружие
Ян Валетов: Украина выбирает свободу – именно за это ее желает уничтожить Россия
Шойгу отчитался о якобы "выполнении основных задач"
Укртелеком столкнулся с мощной кибератакой
Николаев: вражеский "привет" по ОГА
Более 1700 мужчин призывного возраста пытались незаконно уехать из Украины
Почти миллион, принадлежавший херсонскому коллаборанту, перечислили в поддержку ВСУ
Во временно оккупированном Геническе оккупанты выдают пенсионерам рубли
Российские солдаты взбудоражили радиоактивную пыль в Чернобыльском «Рыжем лесу»
Абрамович и Умеров могли быть отравлены во время переговоров
Все новости
Война / Армия

В Мариуполе тяжело ранен соратник Кадырова

18:37, 29 мар 2022
111
Версия для печати

Предполагаемый организатор убийства Немцова ранен на войне в Украине

Руслан Геремеев, подозреваемый в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, который ранее был замечен на территории Мариуполя, оказался в больнице.

На видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал "Оперативные сводки", Геремеева навестил глава Чечни Рамзан Кадыров и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов.

Кадыров, обращаясь к Геремееву, который лежит на больничной койке, заявил, что его можно будет траспортировать "в течение двух дней". "Тогда мы привезем тебя самолетом домой и дальше будем лечить", - заявил он. Адам Делимханов, в свою очередь, поблагодарил главу Чечни за заботу и попросил у Всевышнего исцеления для всех раненных.

Сегодня Кадыров заявил, что лично отправился в Мариуполь, чтобы проверить действия чеченских подразделений, однако, в какой именно больнице находится Геремеев, а также какой у него диагноз, не сообщается. Официального подтверждения этой информации также нет. Очевидно, что Геремеев находится не в Мариуполе, так как в самом городе нет ни электроэнергии, ни тепла, ни условий для лечения. 

Двумя днями ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Руслан Геремеев сначала молится с группой кадыровцев, а затем устанавливает чеченский флаг, как заявляется, на здании администрации Мариуполя (что на самом деле не соответствует действительности).

Вот как прокомментировал отряд "Азов" эту ситуацию: "После неудачного штурма пустого сгоревшего дома, тяжелые ранения получил приближенный к кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова руслан геремеев."

«Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спас им жизнь и здоровье...», сообщает отряд специального назначения "Азов".


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще