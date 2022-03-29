Россия меняет риторику: отвод войск от Киева, встреча президентов, ядерное оружие

Для немедленного прекращения войны мы готовы согласиться на отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, - Жовква

В комментарии журналисту CNN's Wolf Blitzer главный советник президента Украины Игорь Жовква признал, что Украина может согласиться на отвод войск на позиции по состоянию на 24 февраля, если это приведет к скорейшему завершению конфликта.

"Совместная позиция такова: мы не торгуем ни пяди украинской территории, но вчера мой президент признал, что для немедленного прекращения войны, для немедленного прекращения огня и немедленного вывода российских войск мы готовы согласиться на отвод российских войск на те позиции, которые они занимали до 24 февраля"

Также Россия предложила, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД - Мединский

*Парафирование – это предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его выработке. Отметим, что сегодня Путин вообще не хотел говорить о личной встрече с президентом Украины.

РФ отрицает возможность применения ядерного оружия

«Любой исход операции (в Украине), конечно, не является поводом для применения ядерного оружия», — сказал Песков. «У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию государства в нашей стране, мы можем применить и будем фактически применять ядерное оружие для устранения угрозы существованию нашей страны».

Он также заявил, что Россия не имеет никаких намерений вторгаться на территорию стран-членов НАТО или наносить по ней удары.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились, они шли около 3 часов. По итогам Давид Арахамия резюмировал: