Россия меняет риторику: отвод войск от Киева, встреча президентов, ядерное оружие

Для немедленного прекращения войны мы готовы согласиться на отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, - Жовква
В комментарии журналисту CNN's Wolf Blitzer главный советник президента Украины Игорь Жовква признал, что Украина может согласиться на отвод войск на позиции по состоянию на 24 февраля, если это приведет к скорейшему завершению конфликта.
"Совместная позиция такова: мы не торгуем ни пяди украинской территории, но вчера мой президент признал, что для немедленного прекращения войны, для немедленного прекращения огня и немедленного вывода российских войск мы готовы согласиться на отвод российских войск на те позиции, которые они занимали до 24 февраля"
Также Россия предложила, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД - Мединский
*Парафирование – это предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его выработке. Отметим, что сегодня Путин вообще не хотел говорить о личной встрече с президентом Украины.
РФ отрицает возможность применения ядерного оружия
«Любой исход операции (в Украине), конечно, не является поводом для применения ядерного оружия», — сказал Песков. «У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию государства в нашей стране, мы можем применить и будем фактически применять ядерное оружие для устранения угрозы существованию нашей страны».
Он также заявил, что Россия не имеет никаких намерений вторгаться на территорию стран-членов НАТО или наносить по ней удары.
Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились, они шли около 3 часов. По итогам Давид Арахамия резюмировал:
- Наша первая победа перемещения переговоров из Беларуси в Турцию. Мы видим Турцию как одну из гарантий безопасности для Украины.
- Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Наше предложение мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем, о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, ратифицирующий. Мы обучены Будапештским меморандумом.
- Страны гаранты по аналогу 5 статьи НАТО, в течение 3 дней будут проводить консультации. Страны гаранты будут обязаны оказать помощь.
Среди гарантов наблюдаются страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.
- У нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому пока гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС.