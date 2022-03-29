Укртелеком столкнулся с мощной кибератакой

Сбой в работе Укртелекома: сеть подверглась самой масштабной кибератаке с начала войны

Провайдеру пришлось отключить большинство клиентов, чтобы сохранить связь для военных и критической инфраструктуры Украины. Подключения уже восстанавливают.

В работе оператора связи "Укртелеком" произошел масштабный сбой из-за хакерской атаки. Об этом через официальный Telegram-канал сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.

По словам главы ведомства Юрия Щиголя, 28 марта сеть "Укртелекома" подверглась массовой вражеской кибератаке. Провайдер временно ограничил оказания услуг большинству пользователей и бизнес-клиентов, чтобы сохранить свою инфраструктуру и связь для военных, а также объектов критической инфраструктуры.

Госспецсвязь подчеркивает, что оперативно отреагировала на кибератаку и смогла ее отбить. Теперь "Укртелеком" восстанавливает доступ своих клиентов к Интернету.

Мониторинговый сервис NetBlocks зафиксировал крупный сбой в работе сетей "Укртелекома". Согласно полученным данным, подключение упало на 13% по сравнению с довоенным уровнем, и восстановилось спустя примерно 15 часов неполадок.

Директор NetBlocks Альп Токер заявил Forbes, что "постепенная потеря связи" была вызвана явно не отключением электричества или повреждения кабеля. По оценке специалиста, кибератака стала самой значительной с начала вторжения России.

"Новая атака глубоко подорвала связь Украины в национальном масштабе, а также увеличила продолжительность и влияние. В отличие от волны отключений и сбоев в наиболее "горячих" зонах конфликта, этот удар нанесен по центру национального оператора страны, и они (украинцы, — ред.), похоже, изо всех сил пытаются смягчить инцидент", — прокомментировал он.

Пресс-служба "Укртелекома" в Facebook подтвердила, что утром 28 марта наблюдались сложности с установлением новіх Интернет-сессий. Как заявила компания, критическая инфраструктура и национальная сеть продолжают работать, а телекоммуникационные услуги доступны во всех областях Украины, кроме Луганской области, где специалисты пытаются восстановить связь.

Ранее эксперты RIPE Labs рассказали, что отключение Интернета в Украине Россией практически невозможно. Разветвленные сети и большое количество независимых провайдеров создали в стране одну из самых надежных сетей мира, в которой нет уязвимых мест. Масштабные проблемы в работе Интернета могут возникнуть в результате масштабного отключения электроэнергии.

Писали также, что украинский провайдер "Ланет" подключил свою сеть к спутниковому Интернету Starlink, получив терминалы и антенны. Как отметила компания, оборудование станет своеобразной страховкой, перекроющей критические потребности сети в случае повреждений в результате боевых действий.



