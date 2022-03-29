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Война / Общество / Армия

Более 1700 мужчин призывного возраста пытались незаконно уехать из Украины

00:28, 29 мар 2022
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По состоянию на 28 марта зарегистрировано более 340 уголовных по факту преступлений, снижающих обороноспособность Украины в условиях военного положения, из которых около 100 – за государственную измену и коллаборационизм.

С начала полномасштабной фазы агрессии России выявлено более 1700 мужчин-граждан Украины призывного возраста, желавших незаконно пересечь границу страны.

Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в Telegram-канале ДБР.

"С начала активной фазы боевых действий России против Украины и, согласно закону Украины о правовом режиме военного положения, работники ДБР совместно с Госпогранслужбой помешали незаконному пересечению границы более 1700 мужчин призывного возраста", - отметила она. По ее словам, факты организации каналов переправки мужчин через границу за прошедшие сутки обнаружили в Винницкой, Черновицкой, Одесской и Львовской областях.

По ее словам, уголовные производства начаты, в частности, по фактам государственной измены, коллаборационной деятельности и других преступлений.

"По состоянию на 28 марта уже зарегистрировано более 340 уголовных производств, из которых около 100 - за государственную измену и коллаборационизм. Только за последние сутки работники ДБР открыли 11 уголовных производств по статье 111 "Государственная измена". В частности, работники ТУ Краматор 7 статьи 111… – коллаборационная деятельность по факту перехода на сторону российско-оккупационных войск в населенных пунктах в Луганской области в отношении 10 сотрудников таможни и правоохранительных органов", - сказала Сапьян.


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