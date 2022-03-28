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Политика / Скандал / Армия

Почти миллион, принадлежавший херсонскому коллаборанту, перечислили в поддержку ВСУ

23:31, 28 мар 2022
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Прокуроры Херсонской области вернули залог, который внес в прошлом году Игорь Семенчев, в доход государства и перечислили в поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится на странице областной прокуратуры Херсона в Facebook.

Таким образом 904 тысячи гривен, принадлежавших коллаборанту, которому объявили подозрение в государственной измене, пошли на оборону страны.

"При участии прокуроров Херсонской областной прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство о возвращении залога в доход государства путем перечисления средств на нужды Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, судебным решением изменена мера пресечения подозреваемому в уголовном производстве по факту незаконного завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство и ремонт дорог, с залога на личное обязательство.

Таким образом, на подозреваемого возложены обязанности прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье, суду; сообщать о месте своего проживания и месте работы.

Напомним, что по мнению полиции Семенчев, являясь сельским головой Антоновки, проводил ремонт дорог только по документам, а по факту насыпал на грунт бетонную смесь.

Хотя на странице бывшего поселкового совета есть фото тех же дорог в момент строительства, где четко видно основание из арматуры, которое, по словам прокуратуры, не заметила экспертиза. Семенчев называл это дело политическим преследованием.


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