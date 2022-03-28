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Во временно оккупированном Геническе оккупанты выдают пенсионерам рубли
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Во временно оккупированном Геническе оккупанты выдают пенсионерам рубли

23:22, 28 мар 2022
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Во временно оккупированном Геническом Херсонской области россияне начали выдавать пенсионерам по 10 тысяч рублей (примерно 3 тысячи грн). Местные обменивают их на рубли.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки. Правда, все движение рубля кончается у менял, в которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривне. Но напоминаю, если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать, это ускорит нашу победу», — говорит депутат.

Издание «МОСТ» пишет со ссылкой на местных жителей, что в магазинах города российскую валюту принимать отказываются.

"Фашисты прямо на месте получения денег говорят пенсионерам, где рубли можно поменять на гривны. Они привезли менял и пенсионерам меняют 10.000 рублей на 1300 гривен, при реальном курсе около 3500 гривен".

Рублевая зона началась и закончилась на менялах самих фашистов."

Некоторые люди планируют тратить наличные деньги в Крыму - там есть необходимые лекарства и принимают рубли.


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