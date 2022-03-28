Российские солдаты взбудоражили радиоактивную пыль в Чернобыльском «Рыжем лесу»

Российские солдаты, захватившие Чернобыль, проехали на своей бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону под названием «Рыжий лес», подняв облака радиоактивной пыли, рассказали рабочие на месте.

Два источника сообщили, что солдаты в колонне не использовали никаких противорадиационных средств. Второй сотрудник Чернобыля сказал, что это было «самоубийственно» для солдат, потому что радиоактивная пыль, которую они вдыхали, могла вызвать внутреннее облучение в их телах.

Государственная ядерная инспекция Украины сообщила 25 февраля о повышении уровня радиации в Чернобыле в результате того, что тяжелая военная техника нарушила почву. Но до сих пор подробностей о том, что именно произошло, не появлялось.

Двое украинских рабочих, которые разговаривали с Reuters, дежурили, когда российские танки вошли в Чернобыль 24 февраля, и взяли под свой контроль площадку, где сотрудники по-прежнему отвечают за безопасное хранение отработавшего ядерного топлива и надзор за бетонными остатками реактора, который взорвался в 1986 году.

Оба мужчины сказали, что были свидетелями того, как российские танки и другая бронетехника двигались через Рыжий лес, который является наиболее радиоактивно загрязненной частью зоны вокруг Чернобыля, примерно в 100 км к северу от Киева.

По его словам, рядовые солдаты, с которыми разговаривал один из рабочих, когда они работали вместе с ним на объекте, не слышали о взрыве.

Минобороны России на просьбу прокомментировать отчеты сотрудников Чернобыля не ответило.