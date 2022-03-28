НБУ сохранил официальный курс гривны

Национальный банк сохранил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 29 марта, на уровне 29,2549 UAH/USD.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев исключает девальвацию гривны.

По его словам, международные резервы Украины на сегодня выше, чем до войны. "У нас сегодня за счет, в том числе, наших партнеров золотовалютные резервы Нацбанка выше, чем в мирное время. Поэтому достаточно большой запас прочности – 30 млрд долларов. Я убежден, что мы не будем использовать все эти средства, чтобы кредитовать правительство. Однако, подчеркиваю, в случае чего у нас есть необходимый резерв", - добавил Гетманцев.

Кроме того, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считает, что с экономикой Украины нет никакой катастрофы, она работает и будет работать.

"Мы должны думать о том, что нам нужно сохранить экономику в лучшем состоянии. А сократится она на 30 или 35% – сегодня совершенно не принципиально", - сказал Гетманцев.



Он отметил, что война плохо влияет на экономику.



"Плохо будет. Здесь не нужно строить никаких иллюзий. Чем дольше затянется война, тем хуже для экономики и Украины, и России. Это очевидные вещи. Но конкретные цифры мы с вами сейчас не можем называть. Потому что это непрофессиональная позиция, когда у тебя еще нет данных статистики, когда период времени недостаточен, чтобы их получить, а ты уже что-то прогнозируешь", - уточнил Гетманцев.



При этом он отказался оценить потери экономики от войны.



"Есть прогноз Нацбанка – 50%, заявление министра финансов – 30%. Я лично считаю, что здесь любые цифры, во-первых, могут помешать. Во-вторых, их преждевременно называть, потому что мы не знаем, чем все завершится и какими будут окончательные потери. То, что они будут достаточно велики – это факт. Как и то, что у нас будет падение ВВП. Но также очевидно, что мы удержим экономику и сможем финансировать расходы, лежащие на государстве. Поэтому никакой катастрофы нет. Действительно, есть падение экономики, однако мы удерживаем ситуацию. То, что мы перевели экономику на военные рельсы, эвакуируем предприятия, перезапускаем их на западе Украины, расширяем государственный заказ, свидетельствует о том, что с экономикой нет никакой катастрофы. Она работает и будет работать. Хотя действительно ее объемы сократятся", - отметил депутат.