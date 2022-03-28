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Кабмин отменил карантинные зоны и отстранение от работы невакцинированных сотрудников

15:47, 28 мар 2022
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Кабинет Министров отметил установление карантинных зон в зависимости от эпидемической ситуации в регионах, а также отстранение от работы невакцинированных сотрудников на период военного положения. 

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 372 от 26 марта, передают Українськi Новини. Кабмин внес соответствующие изменения постановление, регламентирующее карантинные меры для противодействия распространению короновируса.

Учреждениям здравоохранения поручено обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения; физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовано соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса; гражданами рекомендуется пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

На время военного положения отменена норма постановления об отстранении от работы невакцинированных сотрудников.

Минздрав в конце 2021 году установил перечень профессий и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса, в противном случае они отстранялись от работы без сохранения зарплаты. Из-за отказа вакцинироваться отстранялись государственные служащие, учителя, медики, работники коммунальных предприятий и органов местного самоуправления.

В приложении "Дія" исчезло большинство документов, стало невозможно сгенерировать сертификат о вакцинации и получить 1000 грн за вакцинацию. С 26 февраля 2022 года Минэкономики приостановило выплату средств за вакцинацию в рамках услуги єПідтримка. Однако граждане, которые уже оставили заявки, деньги получат. 


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