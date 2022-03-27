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Политика / Власть / Война

Давид Арахамия - очередной раунд переговоров состоится 28-30 марта

18:56, 27 мар 2022
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Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в очном формате в Турции 28−30 марта, сообщил глава фракции Слуга народа, участник украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

«Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28−30 марта. Детали впоследствии», — написал Арахамия в Facebook.

"Вы каждый раз пишете: детали впоследствии, при этом относительно деталей каждого этапа переговоров и официальной позиции украинской стороны практически нет в инфопространстве. И этот вакуум регулярно заполняется как фейками, так и откровенным предательством. Это ваш промах, который в военное время совершенно не успокаивает людей." - прокомментировали подписчики Арахамия под публикацией.

"Согласен, но с самого первого раунда договорились не комментировать ничего, кроме согласованного коммюнике" - ответил представитель украинской переговорной делегации.

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский также сообщил, что переговоры в очном формате пройдут 28−30 марта, но не уточнили места их проведения.

На текущий момент переговоры идут очень сложно и достичь взаимопонимания, по мнению участников процесса, не выходит.

Турция помимо предоставления площадки для переговоров также намерена принять участие в миссии по организации эвакуации и гуманитарного коридора в Мариуполе. 


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