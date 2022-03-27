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Политика / Мариуполь / Война

Макрон: "Мы работаем с украинскими властями в Мариуполе"

18:13, 27 мар 2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье призвал к снижению словесной эскалации конфронтации с Москвой после того, как президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина мясником в контексте войны в Украине.

Макрон сказал France 3, что видит свою задачу «сначала в достижении прекращения огня, а затем в полном выводе [российских] войск дипломатическими средствами».

«Если мы хотим этого, мы не должны обострять слова или действия», — сказал Макрон.

Однако сам Макрон раскритиковал Путина за желание вернуться к «империям, господству в Европе, без уважения целостности границ и права государств решать за себя».

Макрон сказал, что позвонит Путину в понедельник или вторник, чтобы обсудить предложение Франции, Греции и Турции об эвакуации населения из осажденного Россией Мариуполя.

«Со стороны России в этом вопросе много цинизма», — сказал Макрон. «Мы работаем с украинскими властями в Мариуполе над тем, как организовать эвакуацию всех, кто хочет бежать».

«Мы должны сделать это быстро, в ближайшие дни», — сказал Макрон, учитывая ожесточенные бои и бомбардировки города.

Источник: la.lv


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