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Харьковские фигуристы снялись с соревнований после потрясающего выступления

17:31, 27 мар 2022
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Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин выдали самый эмоциональный и трогательный прокат в первый день соревнований танцевальных пар на чемпионате мира-2022 во Франции. После выступления харьковчан зал в Монпелье аплодировал стоя, а некоторые едва сдерживали слезы. Уже буквально во время подготовки к чемпионату украинцы поменяли музыку своего ритм-танца. И вместо вариаций Hit the Road Jack начинали под хит Джамалы 1944, а вторую половину программу откатали под ремикс народной песни Ой в лугу красная калина в исполнении у Андрея Хлывнюка, который написал африканский диджей The Kiffness. Кстати, этот ремикс был написан для монетизации и сбора средств для поддержки ВСУ по всему миру.

Вместо привычных ярких костюмов, наши фигуристы выступали в футболках в цветах национального флага с надписью "Украина". Было видно, как танцоры прожили этот номер, помня о войне в Украине и бомбардировке родного Харькова. А в глазах Александры еще на выходе стояли слезы.

Зал в Монпелье, где на трибунах нашлось немало украинских флагов, аплодировал стоя и выражал поддержку нашей стране в борьбе с Россией своими надписями на сине-желтых плакатах.

украинские наставники не смогли выехать на чемпионат мира в Монпелье, поэтому раньше Назарова и Никитин выводили на короткую программу нашего одиночника Ивана Шмуратко, а сегодня он поддерживал пару на месте для тренера.

За свое выступление Александра и Максим получили 67,70 балла – на два больше, чем на Олимпиаде-2022 в Пекине, и шли на 16 месте перед произвольным танцем. Но потом снялись с турнира.

Фигуристы из Харькова не имели возможности полноценно готовиться к чемпионату из-за нападения России, поэтому решили отказаться от дальнейшей борьбы.

"У нас было три дня на подготовку, и мы успели сменить только ритмичный танец. На изменения в произвольном не хватило времени, а кататься с уже поставленным к этому сезону на музыку из мюзикла "Мулен Руж" было неприемлемо с моральной точки зрения", – пояснил Никитин в комментарии для сайта УФФК.


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