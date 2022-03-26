ВСУ освободили город Тростянец от российских оккупантов

Сегодня, 26 марта, силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец в Сумской области освободили от российских оккупационных войск.

Холодноярцам и удалось выгнать с места «элиту» русских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец.

Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации.

Об этом официально сообщено на странице 93-й ОМБр Холодный Яр.

На фото: Улицы Тростянца после рашистских обстрелов.