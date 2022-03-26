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Политика / Германия / Скандал

В Германии будут штрафовать за рашистский символ "Z"

00:02, 26 мар 2022
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Немцы на своем опыте знают, что такое символика на службе нацизма. Поэтому начинают действовать на опережение.

Немцы на своем опыте знают, что такое символика на службе нацизма. Поэтому начинают действовать наперегонки. Полиция Нижней Саксонии уже проинформировала, что публичное использование этого символа в поддержку российской агрессии против Украины может быть уголовным преступлением

Штраф грозит и поклонникам этой символики в Баварии. В министерстве юстиции Баварии заявили, что местные правоохранительные органы "принимают последовательные меры против людей, публично одобряющих агрессивную войну, нарушающую нормы международного права".

Работу российского пропагандистского канала RT DE запретили в Германии.

"Программа RT DE – это телерадиопрограмма, которой требуется разрешение, и для которой в соответствии с параграфом 52 государственного договора о СМИ ее допуск не требовался и не издавался", – говорится в сообщении регулятора.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале: "Речь не прекратим. Это как бы Роскомнадзор запретил Дойче Велле вещание на их собственном сайте. Стоит попробовать, кстати".

МИД РФ России заявил об принятии российскими властями ответных мер в связи с решением о запрете вещания телеканала RT DE.

Источник: censor.net


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