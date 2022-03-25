Из Одессы в сутки могут эвакуировать по железной дороге до 20 тысяч человек

Об этом заявило руководство железной дороги во время встречи с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, ситуация в Одессе сегодня стабильна, но нужно быть готовым к разным вариантам развития событий. В то же время ОЖД в сотрудничестве с городскими властями Одессы продолжает оказывать помощь людям, которые эвакуируются из Николаева.

За месяц войны Укрзализныця делала невозможное и даже больше. Об этом – в обращении Александра Камышина.

Да, нам всегда не хватало локомотивов и пассажирских вагонов, но даже при этом мы показали, что способны выполнять самые сложные задачи.

Уже более 3 млн. украинцев вывезено из-под обстрела. Мы перевезли 9 тысяч тонн гуманитарной помощи. Наша воля обеспечить победу в этой войне – безгранична.

При этом за месяц войны ни от одного машиниста или проводника я не услышал: "я боюсь, я в рейс не пойду". А страх уместен. Мы потеряли 54 железнодорожников. Еще 64 ранены, а трое находятся в плену.

И это боль, которая навсегда останется с нами. Но боль и страх не парализовали нас. 20 наших коллег получили государственные награды за мужество и героизм на рабочем месте. Героизм – именно так сейчас выглядит работа железнодорожников.

Второе. Борьбу человеческой воли сменяет новый этап – борьба организованных систем. По сути, продолжая бои, мы входим в фазу "чья экономика сдохнет быстрее".

Конечно, на нас "работают" санкции. Они, как ржавчина, разъедают экономику РФ. Но ржавчина – это медленно. А значит, нам уже сейчас нужно строить свою экономику и логистику.

Мы давно, почти с первой недели, стали "не только железнодорожной компанией, но и крупным системным игроком на рынке противотанковых ежей". [Сарказм].

Но реальность такова, что почти 7 тыс. ежей произведено и более 6 тыс. уже отгружено. Это значит, что танки где-нибудь не пройдут. Мы выигрываем время для ржавчины санкционных последствий. И вместе с этим мы должны строить экономику.

Впереди сев, а затем и сбор урожая. Мы помним, что в прошлые годы через порты переваливалось до 7 млн. тонн зерна в месяц.

Порты временно недоступны. Зато есть "Укрзалізниця" и автодороги. Сейчас мы можем перегрузить на западных пограничных переходах в месяц 1 млн. тонн зерна, но работаем над расширением пропускной способности до 5 млн. тонн. "