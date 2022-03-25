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Заявил, что Украина и РФ близки к консенсусу в переговорах. Кулеба опроверг
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Заявил, что Украина и РФ близки к консенсусу в переговорах. Кулеба опроверг

21:04, 25 мар 2022
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Турецкий президент заявил, что Украина и РФ близки к консенсусу по 4 из 6 пунктов переговоров. Украина и Россия не достигли никакого консенсуса на переговорах о завершении войны - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Нет консенсуса с Россией относительно упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский. Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или иное количество пунктов некорректна", - сказал он.

Министр уточнил, что в подгруппах делегаций обсуждается много разных вопросов. Переговоры идут очень тяжело.

Кулеба напомнил, что Украина настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

"Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках. Пользуясь случаем, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах. Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", – подытожил Кулеба.

Также ход переговоров прокомментировал глава российской делегации Владимир Мединский.

"Без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно. Россия настаивает на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности будут еще жизненно важные для России позиции", - заявил он. Он также подчеркнул, что украинская сторона обеспокоена получением гарантий безопасности от третьих стран, если ей придется отказаться от курса на НАТО.

"И это вполне объяснимая позиция", - отметил Мединский и добавил, что не разделяет оптимизм украинской стороны по вопросу переговоров.

Напомним, ранее Офис президента информировал, что переговоры с Россией продолжаются постоянно, но достаточно тяжело.

Аналогичное мнение озвучил и глава МИД России Сергей Лавров.


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