Сегодня снова умер Жириновский. Но ненадолго

В последний раз Владимир Жириновский умирал 13 февраля. После этого родственники обращались в полицию с просьбой защитить их от фейков. Сегодня же утром новостные каналы пестрили радостной новостью о том, что больной коронавирусом Владимир Вольфович встретился со своими кумиром Владимиром Ильичем. Но к вечеру сын Жириновского подал заявление в суд с требованием уголовного наказания для сенатора Пронюшкина, заявившего о смерти лидера партии ЛДПР.

Вся Украина ждет смерти Жириновского как Пасху. И тому есть ряд причин:

24 марта 2014 года Жириновский направил правительствам Польши, Венгрии и Румынии предложение разделить Украину вместе с Россией. Он предложил провести референдум о присоединении к Польше Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей, Румынии и Венгрии — Черновцы и Закарпатье, а остальные должны были отойти в состав России. По его мнению, Украиной должна оставаться только центральная часть государства.

В мае 2014 Жириновский подарил свой личный внедорожник «Тигр» боевикам так называемой ЛНР.

20 июня 2015 года Жириновский в прямом эфире российской пропагандистской передачи обвинил США в создании так называемых ДНР и ЛНР, чтобы выкручивать из России деньги. Он заявил, что США не нужно, чтобы в Украине была сильная власть, а требовалось множество «республик», по типу «ДНР» и «ЛНР», которых должна кормить Россия.

В 2018 году Генеральная прокуратура Украины установила факты, подтверждающие причастность высшего руководства РФ в поддержке и материальном обеспечении террористических организаций Луганска и Донецка. В октябре 2018 года обвинительный акт по ч. 3 ст. 27 3 ч. ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины вручен защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева и направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения.

В декабре 2021 года Жириновский призвал РФ начать в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года бомбардировку Украины.

Фракция партии сообщила в телеграм-канале, что ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру России и готовит иски в суд "против всех клеветников". Первый замглавы фракции Василий Власов просит генпрокурора Игоря Краснова запретить телеграм-канал Mash за "фейк" о смерти Жириновского, пишет ТАСС.