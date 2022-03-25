Ринат Ахметов: мариупольские заводы не будут работать под оккупацией

Украинский олигарх Ринат Ахметов заявил The Wall Street Journal, что мариупольские заводы (Азовсталь и ММК им. Ильича) ни при каких условиях не будут работать под российской оккупацией.



По его словам, оба завода находятся под контролем Украины, но заводы временно закрыты.



"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы", — сказал он. «Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией».

Другие комбинаты и предприятия холдинга Метинвест на неоккупированной территории продолжают свою работу в режиме военного времени, об этом сообщается на ресурсах предприятий.

Команда УЗТ Запорожстали продолжает свою работу на железнодорожных путях комбината

В мирное время путями Запорожстали без устали курсировали тепловозы, осуществляя перевозку сырья для аглодоменного производства, принимали чугун и сталь, доставляли слитки металла в прокатные цеха, перевозили готовую продукцию и прочее. В настоящее время, несмотря на горячую консервацию основных агрегатов комбината, железная дорога продолжает работать. Специалисты УЗТ занимаются поставкой сырья для других предприятий Метинвеста и перевозки гуманитарной помощи.

Волонтеры Каметстали организовывают досуг для детей переселенцев

На базе хаба молодежной организации "Каметстали" волонтеры создали место для отдыха с детьми. Здесь собрали игрушки, раскраски, цветные карандаши, чтобы малыши могли развлечься и с пользой провести время. Приветливые активисты из Совета молодежи пытаются сделать все, чтобы деткам было уютно и хорошо. Также в молодежном хабе продолжает работать пункт помощи беженцам, где организована выдача вещей первой необходимости.