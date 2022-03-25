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Политика / Власть / Война / Общество

Мэр Херсона назвал условия для ввода в оборот рублей оккупантов

17:20, 25 мар 2022
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Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что российские рубли могут ввести в регионе, если Херсонская область будет признана оккупированной зоной и остановятся все казначейские счета. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

"Они (рубли. – Ред.) могут вводиться, когда исчезнет гривневая масса. Для того чтобы она не исчезла, должна работать экономика, – объясняет мэр. – Мы стараемся поддерживать хотя бы внутреннюю экономику, чтобы люди выходили на работу и платили налоги". 

По его словам, налички в городе осталось максимум 300 млн грн, и она "быстро тает". А из-за отсутствия зеленого коридора нет возможности завезти в магазины и аптеки товары первой необходимости.

Но о рублях речь даже не идет, уверяет Колыхаев. Для этого Херсонская область должна быть признана оккупированной зоной и остановятся все казначейские счета.

Херсон с 28 февраля находится в фактической оккупации. В городе орудуют российские СОБР и росгвардия, заставляющие местных жителей показывать документы и потрошить багажники автомобилей на блокпостах, а ФСБ угоняет активных херсонцев.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев не называет фамилий, но утверждает, что в момент начала войны в городе не были работники прокуратуры, областного управления Нацполиции и Службы безопасности. Также Херсон, по его словам, изменила часть депутатов горсовета.

Но не изменили люди. За устойчивость жителей, отличившихся в противостоянии российскому вторжению, президент Владимир Зеленский присвоил Херсону звание города-героя.


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