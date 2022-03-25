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Война / Армия / Общество

Славутич: попытка захвата города и ядерная угроза

16:17, 25 мар 2022
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Российские оккупанты не смогли захватить Славутич в Киевской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в социальной сети Facebook

"Подразделения противника пытаются блокировать Чернигов и захватить Славутич, цели не достигли", - сообщили в Генштабе. Славутич отбил нападение, местная тер.оборона смогла удержать атаку, сейчас по городу работает вражеская артиллерия. 

По словам Алексея Арестовича, это свидетельствует о недальновидности оккупанта, так как город Славутич - это город, в котором работают люди, обслуживающие Чернобыльскую атомную станцию. 

На текущий момент Славутич находится в изоляции и гуманитарная ситуация напряженная. Мэр Славутича Киевской области Юрий Фомичев заявляет, что оккупанты обстреляли блокпост в Славутиче, выезд из города невозможен. Штаб ВСУ ищет пути решения сложившейся проблемы, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. 

"Был обстрелян наш блокпост. Выдвижение противника в нашу сторону не произошло, но мы понимаем, что он рядом", - сказал мер.

Он призвал горожан не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытие. Мэр также сообщил, что город заблокирован и выехать из него невозможно. "Сегодня никаких коридоров нет, и выезд из Славутича невозможен, даже не планируйте это в ближайшие дни. 

Городские власти Славутича Киевской области запретили жителям передвигаться по городу. Об этом сообщает пресс-служба Славутичского городского совета. "Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы", – говорится в сообщении.


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