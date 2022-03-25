Байден обещает Евросоюзу газ

Брюссель, 25 марта президент США Джо Байден пообещал Евросоюзу в пятницу, что будет работать над увеличением экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из своей страны и других «международных партнеров» в краткосрочной и среднесрочной перспективе, чтобы помочь блоку сообщества бежать от российского топлива.

Лидер США и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в неоспоримом выступлении и совместном заявлении о единстве обеих сторон в обеспечении энергоснабжения клуба в ответ на начатую Россией войну на Украине. Байден, посетивший европейскую столицу в течение двух дней для участия в саммитах НАТО, G7 и ЕС, обвинил президента России Владимира Путина в использовании энергетической политики для «манипулирования соседями» и «использования прибыли для финансирования своей военной машины».

Так, президент Соединенных Штатов приветствовал обязательство Европейского Союза «быстро снизить свою зависимость» от российских углеводородов, несмотря на то, что это будет иметь «издержки» для сообщества, заверив, что Вашингтон будет работать со своими «международными партнерами», чтобы гарантировать «хотя бы» 15 млрд куб. м (миллиарды дополнительных кубометров) СПГ» для Европы в 2022 году.

Европейский Союз уже несколько лет наращивает закупки сжиженного природного газа из США, которые в прошлом году достигли 22,2 млрд куб. м, что означает, что оба партнера намерены увеличить поставки этого ископаемого топлива на 67,5%. Цель, пояснил Байден, состоит в том, чтобы достичь уровня импорта американского СПГ в 50 млрд куб. м к 2030 году, что, по его мнению, «не противоречит» климатическим целям, но «займет некоторое время» из-за необходимости строительства инфраструктуры для разгрузки метановых танкеров.

США и ЕС «будут работать над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от газа», и развернуть больше возобновляемых электростанций и инвестировать в новые технологии, такие как зеленый водород, заявил американец. «Эта война станет стратегическим провалом для Путина», - подчеркнула, в свою очередь, глава исполнительной власти Сообщества, которая подчеркнула, что Брюссель хочет «диверсифицировать» свои поставки газа за счет глобальных поставщиков, которые являются «дружественными и надежными».

Германский христианский демократ добавил, что ЕС и США работают «над укреплением мира и процветающего и устойчивого будущего». После российского вторжения в Украину месяц назад Европейский Союз поставил перед собой «трудную, чрезвычайно трудную, но возможную» цель сократить импорт российского газа на две трети в этом году, то есть примерно на 100 млрд куб. м из 155 закупаемых в Москве, что составляет около 40% от 400 млрд куб. м потребленного газа ежегодно со стороны ЕС.

План Брюсселя по замене этого газа к 2022 году предполагает увеличение импорта СПГ на 50 млрд куб. м из США и Катара, Египта или Нигерии и еще на 10 млрд куб. м газа из Азербайджана, Алжира и Норвегии, а 20 млрд куб. м будут заменены дополнительным развертыванием источников энергии ветра и солнца, чтобы а другие добавят 14 млрд куб. м экономии энергии, например, за счет снижения термостата в домах. Остальные будут дополнены солнечными крышами в зданиях, зеленым водородом или биометаном, согласно плану Комиссии, который направлен на полное освобождение от российского газа к 2030 году и в котором не упоминается 27% нефти и 46% угля, потребляемого ЕС и который он также покупает у России.

ЕС, гораздо более зависимый от российских поставок, все еще обсуждает вопрос о включении эмбарго на московский газ, нефть и уголь, в то время как США, являющиеся чистым экспортером энергии, уже включили сырую нефть в свои рамки санкций. На том же слушании Байден и фон дер Ляйен объявили, что Вашингтон и Брюссель достигли «беспрецедентного соглашения о защите конфиденциальности данных», чтобы иметь возможность повторно передавать личные данные между двумя блоками, обмен которыми был приостановлен в 2020 году после аннулирования предыдущего соглашения Судом ЕС.



